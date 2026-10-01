El PSOE reclama "medidas urgentes" para destinar los solares municipales vacíos a vivienda pública

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción al próximo Pleno del 8 de octubre para reclamar medidas urgentes que permitan poner a disposición de la vivienda pública varios solares municipales que actualmente están sin desarrollar.

La iniciativa plantea que el Ayuntamiento, previa realización de las conversaciones y trámites administrativos necesarios con el Gobierno de La Rioja y la Gerencia del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), entregue a esta entidad pública las cuatro parcelas que quedaron desiertas en el proceso de enajenación de solares destinados a la promoción de viviendas de protección oficial iniciado por el Ayuntamiento en 2025.

En concreto, se trata de los solares situados en las calles Hospital Viejo 11, La Brava 7, Ruavieja 21 y Valderuga 25, en los que, según la información facilitada por el Ayuntamiento, podrían construirse un total de 30 viviendas: 16 en Hospital Viejo, 4 en La Brava, 6 en Ruavieja y 4 en Valderuga.

El PSOE recuerda que la Junta de Gobierno Local inició el proceso de enajenación de estos solares el 15 de enero de 2025 y que la convocatoria fue resuelta el 6 de junio de ese mismo año, con seis de las diez parcelas adjudicadas y cuatro declaradas desiertas.

Una vez transcurrido en junio de 2026 el plazo establecido para poder enajenar estas parcelas mediante procedimiento negociado sin publicidad, sería necesario iniciar un nuevo proceso de adjudicación si el Ayuntamiento quisiera volver a sacarlas a la venta.

"No podemos permitir que el tiempo siga pasando mientras estos solares continúan vacíos", señala el Grupo Municipal Socialista, que considera necesario buscar fórmulas que permitan acelerar la construcción de vivienda pública, especialmente en régimen de alquiler.

La iniciativa tiene en cuenta, además, las dificultades específicas que presentan algunas de las parcelas del Casco Antiguo para la promoción privada.

El reducido número de viviendas que puede desarrollarse en determinados solares, unido a posibles dificultades derivadas de las excavaciones o de la existencia de restos de edificaciones protegidos, puede reducir el interés de los promotores privados.

En este contexto, los socialistas consideran que el IRVI, como empresa pública dedicada al fomento de la vivienda y de la que el Ayuntamiento de Logroño forma parte desde su creación, puede desempeñar un papel relevante para impulsar estos proyectos.

El Grupo Municipal Socialista recuerda asimismo que el IRVI está construyendo actualmente 24 viviendas en la Plaza de los Cuentos, un proyecto iniciado por el anterior Gobierno municipal y desarrollado durante el actual mandato.

CESIÓN DE LA PARCELA DE MARQUÉS DE SAN NICOLAS/PUENTE

La moción plantea una segunda medida: acordar con urgencia la entrega al IRVI de la parcela situada en la calle Marqués de San Nicolás/puente, dando cumplimiento al acuerdo anunciado por el alcalde, Conrado Escobar hace aproximadamente un año.

En este solar, inicialmente vinculado a la construcción de un edificio para Bosonit, el Gobierno municipal anunció un acuerdo con el Gobierno de La Rioja para su cesión al IRVI y la construcción de 40 viviendas. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista considera que este acuerdo todavía no se ha materializado y reclama que se concrete con carácter urgente.

Los socialistas subrayan que la situación actual del mercado de la vivienda exige acelerar los plazos. La construcción de una promoción requiere tiempo para completar la disponibilidad del suelo, redactar el proyecto, obtener las licencias y ejecutar las obras, por lo que consideran necesario actuar cuanto antes.

"La vivienda es una de las principales necesidades de la ciudadanía y, especialmente, de nuestros jóvenes. El Ayuntamiento debe poner todos los recursos públicos disponibles para facilitar la construcción de vivienda asequible y, en particular, vivienda pública destinada al alquiler", señala el Grupo Municipal Socialista.

Por todo ello, la moción insta a la Junta de Gobierno Local a proceder con urgencia a la entrega al IRVI de las cuatro parcelas que quedaron desiertas en el proceso de 2025 y a materializar igualmente la entrega de la parcela de Marqués de San Nicolás/puente, una vez cumplidos los trámites e informes necesarios.