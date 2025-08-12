El PSOE reclama la puesta en marcha del contrato de atención psicológica para personas en situación de pobreza

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Socialista Iván Reinares ha exigido al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño la puesta en marcha del contrato de atención psicológica para personas en situación de pobreza.

Reinares ha ofrecido una rueda de prensa junto a la también concejala Esther Espinosa para denunciar el "abandono institucional de la salud mental para las personas con menos recursos por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular y de Conrado Escobar a la cabeza".

Espinosa ha señalado cómo tanto la evidencia científica, como los informes sociales y las propias organizaciones que trabajan con personas vulnerables, dicen que "la pobreza y la exclusión social deterioran profundamente la salud mental".

"A la vez, una salud mental deteriorada dificulta romper el ciclo de la pobreza. Un círculo vicioso que no se puede abordar sin una respuesta pública, valiente, planificada, sostenida", ha clamado.

Ha recordado cómo, desde el Equipo de Gobierno de la anterior legislatura "así se vio y se decidió a actuar" y, por eso, se incorporó, por primera vez, una línea específica dentro de las ayudas de emergencia social para atender necesidades psicológicas.

En 2023 se dotó de 140.000 euros y estaba dirigida a personas y familias usuarias de servicios sociales que necesitaban terapias. Además, "ante las complicaciones de este sistema de ayudas, se dejaron unas bases de un nuevo sistema de contratación pública con el objetivo de consolidarlo, para dar apoyo y no sólo ayudas puntuales", ha relatado.

El "problema", ha dicho por su parte Reinares, "es que esa oportunidad se ha desaprovechado a pesar de que el actual alcalde, Conrado Escobar, se comprometió a ponerlo en marcha".

Reinares ha entendido que es "un incumplimiento flagrante y, sobre todo, una falta de respeto institucional hacia quienes más apoyo psicológico necesitan en nuestra ciudad".

Ha señalado también que en 2024 la línea se recortó a la mitad, por parte del Partido Popular, pasando de 140.000 euros a 70.000, "pero después tuvieron que enmendarse y subirla otra vez a 105.000 por la necesidad de la utilización de estas ayudas".

Sin embargo, en el año 2024, bajaron a 70.000 y, por ahora, se han concedido 17.094 euros.