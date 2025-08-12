El Gobierno local asegura que mañana se adjudica el contrato de apoyo psicológico a usuarios de servicios sociales

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha replicado al Partido Socialista que mañana se adjudica el contrato para ofrecer apoyo psicológico a personas y familias usuarias de los servicios sociales municipales.

En nota de prensa, el Equipo de Gobierno ha contestado a la rueda de prensa dada, hoy, por los concejales socialistas Iván Reinares y Esther Espinosa para denunciar el "abandono institucional de la salud mental".

Ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo contrato, licitado en el mes de diciembre y que se adjudicará mañana en la Junta de Gobierno local, que, además, ha dicho, "incorpora importantes mejoras para los usuarios".

"Ante las declaraciones realizadas hoy por el grupo socialista, señalar que la atención psicológica en todos los casos activos se ha mantenido mientras se tramitaba el nuevo contrato", ha afirmado.

El nuevo contrato, ha dicho, "permitirá una mejor gestión y seguimiento del programa y corregirá deficiencias detectadas en el anterior sistema basado en ayudas económicas".