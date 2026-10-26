El PSOE reitera la "mala gestión" de la sanidad pública riojana al cesar "fulminantemente" a 200 interinos de Enfermería

El diputado socialista, Miguel González de Legarra. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha vuelto a lamentar "la mala gestión" e "incapacidad" del equipo directivo del SERIS que lidera la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, a la hora de administrar los recursos humanos de la sanidad pública al cesar "de forma fulminante y sin previo aviso a 200 profesionales interinos de Enfermería".

El diputado socialista, Miguel González de Legarra, ha criticado "la falta de previsión" del Gobierno de La Rioja tras adoptar esta decisión que está provocando "un conflicto de enorme gravedad".

En la actualidad, ha indicado, "nos enfrentamos a un problema de mala gestión de los recursos humanos" pero, sobre todo, " de falta de garantías para los pacientes".

Como ha indicado, la pasada semana el Gobierno riojano decidió cesar "de manera fulminante" a 200 enfermeros a pesar de que "se quejan constantemente de la falta de profesionales sanitarios". Ellos mismos, asegura Legarra, "reconocen las dificultades para cubrir determinados puestos por escasez de personal" pero después "vemos estas actuaciones".

"NI PLANIFICACIÓN, NI PREVISIÓN, NI COORDINACIÓN"

Para el PSOE, ésta es una muestra más de cómo el Gobierno riojano "es incapaz de organizar adecuadamente a los profesionales. No hay planificación, ni previsión, ni coordinación".

Como explica Legarra, los procesos selectivos y los concursos de traslados "no aparecen de un día para otro, son procedimientos conocidos que se tramitan durante meses y cuyas consecuencias sobre las plantillas se pueden anticipar". Por lo tanto, "no estamos ante una catástrofe imprevisible ni ante una circunstancia sobrevenida que nadie pudiera imaginar".

Se trata -insiste- "de un problema de planificación y organización que la Administración tenía la obligación de prever".

Pero, además, desde el PSOE quieren dejar claro que "no estamos cuestionando en absoluto el derecho de quienes han superado una oposición o un concurso para ocupar los puestos que legítimamente le corresponden, lo que cuestionamos es que la Administración no haya sido capaz de organizar ese relevo garantizando el funcionamiento normal de los servicios sanitarios".

La sanidad, indica Legarra, "se organiza garantizando que cada servicio tenga los profesionales que necesita, que los equipos funcionen correctamente y que los pacientes reciban la atención que precisan. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente preocupante, porque la enfermería hospitalaria no consiste únicamente en cubrir un puesto en una plantilla".

Con todo ello, prosigue, "la sanidad pública no puede funcionar a golpe de improvisación y desde luego no puede permitirse que la desorganización administrativa provocada por la incapacidad de los gestores del SERIS termine trasladándose a quienes necesitan que el sistema funcione correctamente".

Pide a la consejera de Salud, María Martín, que no siga utilizando la falta de profesionales como explicación para todo "porque debería saber gestionar lo que tiene".

Además lamenta que "todos estos enfermeros que han sido formados con nuestros recursos públicos, ahora cuando están más preparados se tengan que ir. En el último año 446 enfermeras se han marchado".

"RESPONSABLES DIRECTOS"

De esta manera, reitera, "perdemos profesionales pero hay que señalar responsables directos; El propio gerente del SERIS, pero también la directora de Recursos Humanos, la propia directora de Enfermería de Atención Hospitalaria y como no la propia consejera de Salud, máxima responsable".

Desde el PSOE exigen "explicaciones claras para saber cómo se planificó la incorporación de los nuevos profesionales y el cese de los interinos" pero también "qué incidencias se han producido y qué medidas se han adoptado para resolverlas".

Por último hace un llamamiento: "Necesitamos responsables que se anticipen a los problemas, que conozcan las necesidades de los servicios y que entiendan que los recursos humanos no son simples números en una plantilla".