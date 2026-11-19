Los candidatos del PSOE al Congreso, Raúl Díaz y Emilia Fernández, tras realizar declaraciones sobre la cultura frente al teatro Bretón de los Herreros - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE al Congreso, Raúl Díaz y Emilia Fernández, han presentado las principales propuestas del Partido Socialista en materia de cultura. Han reivindicado, frente al teatro Bretón de los Herreros de Logroño, una cultura"lúcida, crítica y libre frente a la censura del PP y Vox".

Ambos han señalado que la cultura "es un derecho y un sector estratégico para el país". Así, en esta legislatura "se ha desplegado la mayor dotación presupuestaria de la democracia: más de 2.500 millones de euros".

Díaz ha destacado la apuesta del Gobierno de España por la cultura en nuestra comunidad "con inversiones como la ampliación del teatro Bretón en Logroño, donde el Estado aporta 7,1 millones de euros, o los más de 4,5 millones de las obras de emergencia del monasterio de Suso, en San Millán". Esta es una muestra evidente "de apoyo a la cultura y los creadores".

Por el contrario, Raúl Díaz ha alertado que el ticket electoral de PP y Vox "quiere volver a la censura, y la prueba más evidente la encontramos en Castilla y León donde están ya exigiendo a los cineastas que solicitan ayudas una declaración de compromiso antiideológico".

Esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre, "una cultura libre, lúcida, crítica, o meternos en una suerte de máquina del tiempo y tornar a la censura pura y dura". Por eso, el candidato socialista ha dicho que "solo el voto al PSOE en La Rioja servirá para evitar la involución y volver a una España en blanco y negro, casposa y censora".

Por su parte, Emilia Fernández ha aseverado que los socialistas "queremos una cultura y unos creadores libres y que se sientan apoyados y no censurados". Por eso, en los próximos años "aprobaremos una Ley General de Cultura que garantice los derechos culturales, la libertad de creación y una financiación estable".

Además, "culminaremos el Estatuto del Artista y crearemos la Oficina Española de Derechos de Autor, reforzando la lucha contra la piratería y garantizando que los creadores autoricen y cobren por el uso de sus obras en el desarrollo de la inteligencia artificial".

Fernández también ha destacado que "nos comprometemos a reformar la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para reforzar la producción independiente, la distribución y la exhibición, mejorando los incentivos fiscales desde una mesa de diálogo y diagnóstico compartido con el sector".

También "vamos a crear un abono de cine de 15 euros al mes para menores de 25 años, en colaboración con el sector, y reforzaremos el Bono Cultural Joven".

Fernández ha insistido en que "no podemos permitir que la derecha y la extrema derecha nos devuelva al pasado". Y es que, aunque en España la censura previa administrativa está prohibida por el artículo 20.2 de la Constitución, "las derechas vienen con todo y a por todo".