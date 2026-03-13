El PSOE de La Rioja advierte de que la OPE sanitaria "llega tarde y no corrige el deterioro del sistema público"

Archivo - El diputado socialista Miguel González de Legarra - PSOE - Archivo

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha advertido de que la oferta pública de empleo anunciada por el Gobierno regional para el Servicio Riojano de Salud, con 1.182 plazas, "llega tarde y no responde a una verdadera planificación sanitaria, sino a la necesidad de corregir años de decisiones que han debilitado progresivamente la sanidad pública en nuestra comunidad".

El diputado regional Miguel González de Legarra ha señalado que "esta no es una convocatoria histórica, sino la consecuencia directa de haber acumulado durante los últimos años plazas que no se convocaron en su momento". Además, ha recordado que el Partido Popular "ha sido responsable de la gestión de la sanidad riojana durante 23 años, desde la transferencia de las competencias en 2001, por lo que la situación actual del sistema sanitario no es fruto de la casualidad, sino de una política que ha permitido durante demasiado tiempo que las plantillas trabajen bajo presión, con servicios tensionados y dificultades para cubrir determinadas especialidades".

El diputado socialista ha subrayado que durante el Gobierno de Concha Andreu "se mantuvo una política estable de convocatorias de empleo público sanitario, con ofertas periódicas en torno a las 300 plazas anuales que permitían reforzar progresivamente las plantillas del SERIS". Lo que ahora se presenta como algo excepcional "no es más que la acumulación de plazas que el actual Gobierno no convocó en sus primeros años de mandato".

González de Legara ha señalado que la política sanitaria del actual Ejecutivo "ha estado marcada por la improvisación, como se ha visto en la gestión del Hospital de Calahorra, en la situación de la Atención Primaria o en las dificultades para cubrir determinadas plazas médicas". Si realmente queremos fortalecer el sistema sanitario público, ha dicho el diputado socialista, "no basta con anunciar grandes cifras de plazas, hace falta un proyecto claro para la sanidad riojana que garantice estabilidad en el empleo, condiciones laborales competitivas para atraer profesionales y una planificación rigurosa de las necesidades del sistema".

El diputado socialista ha insistido en que la sanidad riojana "afronta en los próximos años un importante proceso de jubilaciones de profesionales, lo que exige una estrategia anticipada y sostenida en el tiempo para garantizar el relevo generacional". Por ello, esta convocatoria "solo será realmente útil si forma parte de un plan serio para reforzar la sanidad pública riojana".

Defender la sanidad pública "no consiste en hacer anuncios puntuales, ni en buscar titulares". Defenderla significa "planificar, invertir y cuidar a los profesionales que sostienen cada día nuestro sistema sanitario", ha concluido González de Legarra.