PSOE La Rioja se desmarca de la moción de censura de Tricio para quitar alcaldía al PR+: "no eran nuestras directrices"

Publicado 20/07/2019 12:15:17 CET

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja se desmarca de la moción de censura que miembros de su partido en la localidad y el PP han realizado en Tricio para quitar la alcaldía a Óscar Martínez, perteneciente al PR+.

En un comunicado, el PSOE de La Rioja informa que está "radicalmente en contra de su presentación" y asegura que los dos concejales del grupo socialista que firman la moción de censura junto al PP, "no han seguido las instrucciones de la dirección del PSOE de La Rioja" en donde se indicaba "que no se firmara y no se presentara".

Por ello, los dos concejales, "al no seguir estas directrices de la dirección regional del PSOE, ya no pertenecen al grupo municipal socialista de Tricio".

El PSOE no puede expulsar del partido a estos dos concejales porque no son afiliados, si lo fueran, aseguran, "ya estarían expulsados".

Por todo ello, reiteran "no compartimos la decisión de la firma y presentación" y para el PSOE de La Rioja "sigue siendo válido el acuerdo global alcanzado con el Partido Riojano para la gobernabilidad de varios municipios riojanos, entre ellos Tricio".