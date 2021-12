El PSOE de La Rioja dice que 2021 ha sido el año de la "estabilidad política" que "solo la garantiza la izquierda"

Díaz afirma que su sustitución como senador autonómico "es inminente" al tiempo que anuncia que enero será mes hábil en el Parlamento riojano

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha afirmado que 2021 ha sido el año de la "estabilidad política e institucional" que "solo la izquierda es capaz de ofrecer y garantizar" tanto a nivel de Gobierno como en el Parlamento. De hecho, ha destacado la aprobación "por tercer año consecutivo" de los presupuestos para 2022.

Una cuentas que ha resaltado "cuentan con la mayor inversión social" y a la vez "preparados para recibir los primeros fondos europeos, dentro del Plan de Transformación", así como "tramitando leyes fundamentales para garantizar derechos a los riojanos".

Díaz ha realizado estas manifestaciones sido durante el balance que ha realizado de este 2021, en el que ha aprovechado para avanzar algunas iniciativas para 2022. No ha obviado críticas al Partido Popular, censurado que vayan a celebrar elecciones en Castilla y León "en plena sexta ola", para a continuación, indicar que "¡De menudo chandrío nos hemos librado aquí en La Rioja!, ya que vemos lo que hace el PP allí donde gobierna".

Por contra, ha destacado que "aquí la izquierda socialdemócrata, capitaneada por el PSOE en el Gobierno, imprime su carácter socialdemócrata cada día para fortalecer los servicios público, sin olvidar impulsar nuestro tejido productivo". De hecho, ha asegurado que "aquí en La Rioja no hemos tenido que elegir entre lo urgente y lo importante, sino que hayamos podido simultanear ambas".

Entre los hitos que ha expuesto Díaz se encuentran "frenar la transmisión del virus y fortalecer nuestra salud pública", recordando que se mantienen en La Rioja los 280 profesionales sanitarios contratados para hacer frente al COVID-19, al tiempo que ha puesto en valor la Oferta de Empleo Público en el sector para 489 plazas.

Las ayudas directas de la Agencia de Desarrollo Económica de La Rioja, la "recuperación del empleo", con 9 meses de bajada consecutiva del desempleo, siendo, además, "una comunidad que crece más que el conjunto nacional y lo hace de manera más justa", y en la que "todos contribuimos a tener una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales".

HABILITAR ENERO EN EL PARLAMENTO

De cara a 2022, Díaz ha resaltado que se apostará por los municipios, con la creación de una oficina de asistencia a pequeñas localidades, o a aumentar en más de 14 millones de euros el Plan de Obras y Servicios.

A ello, ha unido el portavoz del PSOE el calendario legislativo que "va ser referente" el próximo año. De hecho, ha avanzado que se "habilitará enero en el Parlamento como mes hábil para seguir trabajando las leyes que van a garantizar y conquistar derechos" con Leyes como la Trans, del Juego o la integración de la FHC, así como la de Caza y la de Violencia de Género, la de Juventud, Agricultura o de Economía Social.

ELECCIONES Y SENADOR AUTONÓMICO

Frente a esto, Díaz ha afirmado que "nos hemos encontrado a la peor oposición posible en el peor momento posible, que no da certezas y genera ruidos, y un PP que no sabe qué liderazgo escoger, si parecerse más a Casado o a Ayuso", algo que hace que "no se presenten como alternativa en La Rioja", por lo que el PSOE de Andreu puede presentarse con "garantías" a las próximas elecciones autonómicas.

Para concluir, preguntado por la sustitución de Díaz como senador autonómico, cargo que, según anunció Andreu a principios de noviembre, recaería en el exsecretario general del PSOE, Francisco Ocón, "es inminente".