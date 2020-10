PSOE Rioja reconoce "el innovador y trabajo valiente" de las mujeres en el medio rural y comparte "sus reivindicaciones"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha mostrado "su compromiso" con las mujeres que viven y trabajan en el entorno rural a la vez que reconoce "su innovador y valiente trabajo en el sector agrícola y ganadero". Además, los socialistas han asegurado que "comparten sus preocupaciones e inquietudes lógicas" y trabajarán juntos para mejorar el sector.

Así se han expresado este jueves el senador del PSOE de La Rioja, Pedro Montalvo, y la portavoz de Agricultura en el Parlamento riojano, Sara Orradre, tras mantener una reunión con responsables de UPA Y Fademur Rioja, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Como ha explicado Montalvo, "si el entorno rural ya es más complicado para las mujeres porque sufren con más intensidad el empleo informal, la falta de acceso a los recursos y el desequilibrio, la situación de la pandemia provocada por la crisis sanitaria del coronavirus solo ha permitido que se ahondara más en esta brecha, algo que se debe atajar".

Para el senador socialista, el éxodo rural "tiene rostro de mujer joven" y se acrecienta con la vida fuera del pueblo donde hay "un entorno más masculino, envejecido y cada vez más despoblado", ha afirmado.

Por todo ello, el PSOE se compromete "en trabajar en todas las necesidades que tienen las mujeres en el ámbito rural y apoyarles en sus reivindicaciones".

Por su parte, la presidenta de FADEMUR La Rioja, Mila Díez, ha explicado que la entidad está "preocupada" por la viabibilidad del medio rural que "parte de las mujeres".

Son mujeres que, en palabras de Díez, "siempre cubren las faltas del mundo rural. Algo que se ha demostrado durante la pandemia porque han sido las que han cubierto las necesidades de primer orden".

En el caso de la crisis por el coronavirus, se ha visto, "en los servicios sanitarios, en las ayudas a domicilio, en los ambulatorios... ellas son las primeras que cubren las faltas y, por lo tanto, necesitamos tener una sanidad de calidad y cercana".

En definitiva, "queremos formar parte de esa red porque las mujeres rurales están preparadas para dar servicio de proximidad y cuidar a los suyos".

En este año de pandemia, ha proseguido, "han sido las cuidadoras del hogar, del trabajo que había, aunque fuera poco o mucho, y las cuidadoras de las personas mayores, de los niños del entorno y del confinamiento".

"APOSTAR POR LAS MUJERES"

Por tanto "hay que apostar por las mujeres y evitar más pérdida de empleo. Han cerrado casas rurales, hostelería, restauración... empleo que han creado ellas porque no lo había en el medio rural y ahora no podemos perderlo", por tanto, "los ayuntamientos y las administraciones deben ser los primeros en dar el 'do de pecho' para mantener el medio rural".

"Es necesario echar una mano y apostar por los mercados de proximidad, porque crean calidad en el empleo y mantienen los productos agrarios y ganaderos", ha afirmado la presidenta de Fademur.

Además, también abogan por "apostar por la conciliación" y luchar contra la violencia de genero "esa soledad amarga que ha ocurrido antes de la pandemia y que sigue ocurriendo ahora" porque "una mujer no tiene que ser una heroína sino una ciudadana que decida vivir, trabajar y criar a su familia en el ámbito rural".

Finalmente, la portavoz de Agricultura del PSOE en el Parlamento regional, Sara Orradre, ha destacado el "importante labor papel de la mujer en este mundo rural" algo que, como ha indicado, "no hay que reconocerlo solo hoy sino todos los días".

Además, en este año "en el que nos hemos visto asediados con el Covid se ha hecho visible todavía más ese trabajo de la mujer en el mundo rural la mujer porque han cubierto las carencias, han sido trabajadoras, emprendedoras, cooperativistas, madres... ellas son capaces de sacar adelante estos proyectos y son luchadoras fundamentales".

Por todo ello, ha destacado, "el PSOE se suma a todas sus reivindicaciones y pide superar la brecha salarial. Además, y con respecto a la situación del entorno rural pide "la mejora de la conectividad y una apuesta por el modelo de cercanía".

Todo porque, como ha finalizado, "se han hecho avances importantes pero no podemos permitirnos retrocesos".