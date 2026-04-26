LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE solicitará al Pleno la ejecución del Plan de Señalización Vertical del municipio de Calahorra. Este plan "contratado en 2022" se encuentra "en un cajón y permitiría renovar toda la señalización de tráfico, de dirección, turística y cultural de la ciudad, que se encuentra en un estado deficiente".

Como recuerdan en una nota de prensa, en la pasada legislatura, la Junta de Gobierno Local de 20 de diciembre de 2022 adjudicó el contrato para la redacción de un Plan de Señalización Vertical del Municipio de Calahorra, que fue finalmente aprobado por la Junta de Gobierno Local de 26 de junio de 2023, presidida ya por la nueva alcaldesa de Calahorra, y está publicado en la web municipal.

Los ayuntamientos son competentes en materia de tráfico y movilidad dentro de los municipios, y dentro de esas competencias se encuentran, entre otros, los trabajos para una correcta señalización.

El Plan aprobado contemplaba una primera fase de evaluación de toda la señalización vertical de Calahorra que permitiera determinar las necesidades para la sustitución de manera coherente y ordenada de dichas señales, así como incluir aquellas que actualmente no existen.

"Resumidamente, el plan afectaba a todo tipo de señalización vertical, de tráfico o de dirección, y también para todo tipo de vehículos y peatones. También incluía un apartado para la señalización turística y cultural", indican los socialistas.

Gracias al plan, se identificó la necesidad de reemplazar o añadir más de 700 señales y se establecieron otras recomendaciones relacionadas con la cartelería específica de tipo peatonal.

Además, entre las prestaciones del contrato se encontraba la redacción de los pliegos para la licitación de un contrato de suministro y renovación de todas esas señales, entre otras cuestiones, como una posible asistencia técnica y asesoramiento a la mesa de contratación.

"Sorprendentemente, en enero de 2024, la alcaldesa anunciaba que había ordenado la elaboración de un listado de señales verticales con el objetivo de limpiarlas, destinando efectivos de la Policía Local a realizar un trabajo que ya existía, y que ella misma habría aprobado apenas seis meses antes".

Desde aquel anuncio, hace más de dos años, "nada se ha hecho al respecto. Las señales verticales de la ciudad siguen igual de sucias, las señales deterioradas son cada vez más, las señales ausentes no se han instalado y apenas se ha actuado en la señalización vertical de la ciudad".

"Es por ello que, disponiendo de un análisis de alto detalle sobre el estado reciente de la señalización vertical, y existiendo un plan de acción perfectamente definido, recuperar dicho plan, actualizarlo y ejecutarlo es tan solo una cuestión de voluntad política".

Así pues, el próximo pleno ordinario que se celebrará el lunes, "instaremos a la alcaldesa y a su equipo de gobierno a que recuperen el Plan de Señalización Vertical del municipio de Calahorra y a que tomen todas las decisiones que sean necesarias para su ejecución".