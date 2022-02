El PSOE subraya que las políticas europeas "respaldan" el camino iniciado en Logroño durante la actual Legislatura

LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha realizado esta mañana un análisis y valoración del éxito obtenido por Logroño con la aprobación hasta la fecha, por parte de la Unión Europea, de una docena de proyectos presentados por el Ayuntamiento que significan la llegada de más de 20 millones de euros para la mejora de la ciudad, en obras ya acabadas y en otras todavía por ejecutar.

En este sentido, su portavoz, Iván Reinares, ha subrayado que "se constata, con datos, que las políticas europeas respaldan absolutamente el camino iniciado por el Partido Socialista para cambiar Logroño durante la actual Legislatura".

Iván Reinares ha puesto de manifiesto, durante su comparecencia ante los medios, que la aprobación de estos proyectos presentados por el Consistorio para obtener fondos 'Next Generation', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, "es un síntoma evidente de que en Logroño tenemos una hoja de ruta idéntica con Europa, una estrategia común para el presente y futuro de nuestra ciudad".

No en vano, en los últimos meses, Logroño ha logrado la aprobación de cinco grandes proyectos europeos presentados a la convocatoria de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea (proyectos de Movilidad, Zonas Turísticas Comerciales, Logroño Enópolis, Mercados Sostenibles y Ciudades Conectadas).

En conjunto, suponen la llegada a las arcas municipales de aproximadamente unos 20 millones de euros para ayudar a financiar algunas obras ya realizadas, otras que se están ejecutando en estos momentos y otras más ya planificadas.

"Una cifra histórica, que ha sido posible gracias a dos cuestiones: a la acertada puesta en marcha del área municipal de promoción económica que ha impulsado el PSOE en este mandato, y también a la perfecta sintonía de nuestras políticas con las de Europa", ha dicho Reinares.

Además de estos fondos 'Next Generation' del Plan de Recuperación, la Unión Europea también ha aprobado hasta la fecha otros seis proyectos ('SmartFlock', 'EIT Scale then global', 'Innohoods', 'WeSolve', 'European City Facility' y 'Reachout'),en los que Logroño se presentó en consorcios junto a otras localidades y entidades europeas, en áreas como la promoción económica, soluciones innovadoras de logística de última milla, economía circular, regeneración urbana y movilidad sostenible, eficiencia energética o servicios climáticos avanzados. En conjunto, dichos proyectos suponen la llegada de cerca de otro millón de euros para su desarrollo en Logroño.

Con todos estos datos, ha añadido, "se constata que el PSOE de Pablo Hermoso de Mendoza, con el apoyo de nuestros socios de gobierno, PR y UP, ha iniciado la necesaria transformación y mejora de Logroño, que hasta nuestra llegada permaneció dormida, paralizada, anestesiada con el gobierno del PP de Cuca Gamarra".

Hasta tal punto, ha continuado, que "Logroño ha sufrido casi una década de inmovilismo y retraso respecto a otros municipios, lo que nos ha obligado a acometer un acelerón en los últimos años. Y ahora recibimos el apoyo incondicional de Europa, que nos viene a decir que estamos haciendo lo correcto, lo que Logroño necesita para avanzar, y hay que decirlo por mucho que al PP le duela y que, a modo de pataleta, pretenda revolverse tratando de revolver a los vecinos, crear malestar en la calle, no por el beneficio de la ciudad, sino por interés partidista en estas horas bajas que están viviendo".

El portavoz socialista ha indicado que "somos conscientes de que los cambios son incómodos, pero lo más perjudicial es quedarse anclado en una ciudad de otros tiempos, mientras las de nuestro entorno evolucionan y nos aventajan. Miremos si no el ejemplo de Vitoria. Y preguntemos a sus dirigentes si un día, cuando iniciaron este camino, no se encontraron con cierto recelo o temor".

Si bien, pese a todo, "con el compromiso de llevar a cabo mayores esfuerzos de comunicación, de consenso, de participación, con todo ello, es la senda que debemos seguir, no solo las ciudades españolas, sino las de todo el mundo", ha aclarado.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha señalado que "los objetivos que perseguimos en el PSOE del Ayuntamiento están perfectamente alineados con los de los Gobiernos Autonómico y Nacional, así como con las políticas europeas de recuperación, caracterizadas por conceptos hasta ahora muy poco utilizados, pero que desde nuestra llegada estamos instalando en cada actuación, como el desarrollo urbano sostenible, la protección y mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género, los derechos sociales, la libertad de circulación, el aumento de las oportunidades educativas y de formación, el impulso de la investigación y digitalización y, como no, la globalización".

"Se trata de principios de la propia Unión Europea, pero lo son también del PSOE. En nuestro ámbito local, estamos empeñados en ellos desde nuestra llegada", ha explicado el portavoz, para quien "los socialistas estamos convencidos de que la entrada de nuestro país en Europa fue fundamental para la transformación radical de nuestro país y, por ende, de nuestra comunidad y de nuestras ciudades".

No en vano, "la Unión Europea fue clave en el momento de la entrada de nuestro país y vuelve a serlo ahora, tras un periodo muy duro para todo el planeta, como consecuencia de una terrible crisis sanitaria sin precedentes", ha añadido Reinares, para quien "ahí ha surgido de nuevo el papel de Europa para, en solidaridad, levantarnos y recuperarnos, para lograr unas mejores sociedades y en beneficio de todas las personas".

La llegada de los fondos de la Unión Europea a los proyectos de mejora que ha presentado Logroño "provocarán un beneficio directo en la mejora de la ciudad en muchos aspectos, fundamentalmente en las personas, porque por ejemplo proyectos pendientes desde hace años, como el Mercado de San Blas, se harán realidad en breve... También supondrán creación de empleo, en la ejecución de todos los proyectos, pero también incluso en la gestión de los mismos, donde sin ir más lejos, ya se ha creado una bolsa de empleo en el propio Ayuntamiento".

En este punto, el portavoz socialista se ha preguntado cuál es la situación del principal partido de la oposición. "¿Dónde está, mientras tanto, el PP en este camino? Pues yo diría que está fuera de juego. Creo que les ha cogido a contrapié y mientras nosotros trabajábamos en silencio para mejorar Logroño con un desarrollo urbano sostenible, con un camino progresivo hacia una ciudad más verde, más igualitaria, más social, más diversa en lo cultural, más del cuidado de las personas ellos se han quedado en la protesta, en la cizaña, en la defensa de la doble fila, en lo rancio, en lo pasado, en el blanco y negro que ya he comentado en otras ocasiones".

Además, ha incidido, "el PP lo único que pretende ahora es querer controlarlo todo y realizar negativos presagios sobre si los proyectos no se van a poder ejecutar que si no va a dar tiempo, lo que demuestra una total falta de confianza no en el Equipo de Gobierno, sino en los propios funcionarios del Ayuntamiento, a los que menosprecian continuamente".

De ahí que Reinares haya afirmado que "lo que es seguro es que con el PP estos proyectos ni siquiera hubieran llegado a solicitarse, porque lo suyo cuando gobernaban era decir que hacían mucho, saliendo muchas veces en prensa, haciéndose muchas fotos, pero al final nada de nada". En definitiva, a modo de resumen, el portavoz ha concluido que "el PP representa a lo antiguo y el PSOE al futuro, la modernidad y el camino que nos marca el proyecto de Europa que, como he dicho al principio, está en perfecta sintonía con el que estamos aplicando en Logroño".