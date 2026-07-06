El PSOE valora la apertura del nuevo centro intergeneracional de Logroño y espera "que esté operativo lo antes posible"

Centro Intergeneracional 'La Antigua Estación' de Logroño - AUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha valorado este lunes la apertura del nuevo centro intergeneracional ubicado en la antigua estación de autobuses y cuyas obras han sido financiadas por los fondos europeos logrados en la pasada legislatura.

"Es una buena noticia que el Gobierno de Escobar utilice por fin un proyecto nacido en la anterior legislatura y no desaproveche los fondos que un equipo de Gobierno logró captar con el objetivo de crear un centro intergeneracional que dé servicios al barrio, después de la desaparición del centro de mayores en la calle San Antón", dice.

Con la reforma ya finalizada, el Grupo Socialista espera "que el centro esté operativo lo antes posible, con la instalación de sonido, servicios de limpieza y auxiliares contratados", al tiempo que reclama que "el Gobierno de Escobar inicie de forma inminente la reforma de los espacios interiores de los locales de la manzana".

En cualquier caso, el PSOE lamenta "el sobrecoste de la obra, cerca de un 10 por ciento, que ha conllevado la desaprobación del interventor del Ayuntamiento, quien formalizó una nota de reparo porque además en la última certificación se han realizado varias partidas en negativo correspondientes a certificaciones anteriores ya pagadas, una actuación poco usual".

Además, recuerdan los socialistas que "el proyecto construido no es el inicial que ganó el concurso de ideas que convocó el Gobierno de Escobar, tras renunciar al proyecto esbozado en la pasada legislatura".

Asimismo, "el nuevo espacio se ha realizado fuera del plazo previsto, ya que debería de haber estado finalizado el pasado 10 de febrero, el aplazamiento que ha dado el Gobierno de España al Ayuntamiento ha sido clave para que Escobar no pierda más fondos europeos", finalizan.