PSOE valora la continuidad del reparto sostenible y pide a Escobar más compromiso tras cerrar el microhub de Comandancia - PSOE

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE reclama al Gobierno de Conrado Escobar "mayor ambición política para consolidar y ampliar la cobertura, frecuencias y capacidad del reparto sostenible, un modelo de logística limpia de última milla que ha demostrado su gran utilidad para el tejido comercial y la ciudadanía".

En este sentido los socialistas valoran "positivamente" su apuesta por la continuidad del servicio. Tras tres licitaciones desiertas, que retrasaron la puesta en marcha del servicio y redujeron su duración, los socialistas agradecen ahora la rectificación del Equipo de Gobierno para prolongar el servicio.

Sin embargo, "no se puede pasar por alto otro hecho oculto tras dicho anuncio y es que, en lugar de apostar por ampliar la red de centros de consolidación de cargas para poder ampliar el servicio a otras zonas de la ciudad, el Partido Popular ha cerrado este miércoles el único microhub que existe en la ciudad, ubicado en Comandancia".

Este pequeño centro logístico permitía trasvasar el reparto de cargas en vehículos pesados a bicis cargo con entregas en destino, en lo que se conoce como reparto de última milla.

Además, en este espacio se permitía a su vez la cesión de bicis de carga a particulares y empresas.

Los socialistas consideran "incoherente" que, mientras se anuncia la continuidad del servicio de reparto, se clausure un nodo logístico clave para la consolidación de mercancías en el centro urbano, mermando así el potencial de expansión de la red.

La inclusión de Logroño en esta vanguardista iniciativa fue posible "gracias al trabajo realizado en la pasada legislatura que permitió situar a la capital riojana en una posición de referencia constituyéndose como uno de los cuatro Living Labs europeos del proyecto Decarbomile, financiado por el programa Marco Horizonte Europa de la Unión Europea, obteniendo 470.000 euros para su implementación".

Este hito -finalizan los socialistas- "garantizó financiación comunitaria para probar soluciones de descarbonización, el uso de ciclos de carga y la implantación de centros de consolidación urbana en beneficio de la movilidad y el comercio local".