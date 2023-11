PSOE ve Presupuestos Logroño 2024 como "gran engaño" con 24 millones de venta de suelo "irreal" y sin bajada fiscal

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha calificado este miércoles el anteproyecto de Presupuestos para 2024 como "ung ran engaño a la ciudadanía", que incluye una partida de 24 millones de euros de venta de suelo "que es totalmente irreal" y que no contempla "la prometida rebaja fiscal que hizo Conrado Escobar en campaña".

En rueda de prensa, el portavoz municipal socialista, Pablo Hermoso de Mendoza -acompañado por los ediles Esmeralda Campos e Iván Reinares- ha hecho balance de este anteproyecto, en el que tienen plazo hasta el 28 de noviembre para la presentación de enmiendas, de cara a su prevista aprobación en pleno extraordinario el 12 de diciembre.

"El PP -ha dicho Hermoso de Mendoza- vuelve a esa etapa gloriosa donde presupuestaba de forma irreal y ficticia la venta de suelo. El Ayuntamiento de Logroño se convierte en una gran inmobiliaria y, a sabiendas de que esto es ficticio, dice que se van a recaudar 24 millones de euros en 2024 con la venta de terrenos y de suelos".

Ha criticado que "a partir de aquí construye ese cuento de la lechera donde, con este dinero que no se va a obtener, dice financiar un conjunto de inversiones en la ciudad". Un "globo especulativo" que "a lo largo del mandato del PSOE fue desinflándose hasta llegar el año pasado a unos millones presupuestados para unas ventas que suelen ser de 3 ó 4 millones como mucho".

Por lo tanto, ha afirmado que "esos 24 millones con los que el PP ha construido un presupuesto de 203 millones es un engaño, es falso". "El Partido Popular sin rigor y sin pudor construye un presupuesto para el año 2024 totalmente ficticio", ha lamentado el portavoz socialista quien ha añadido que "la segunda nota chocante es la financiación del incremento, a veces en partidas innecesarias, del gasto corriente".

Algo que, en sus palabras, "va a ser financiado gracias a, según dicen, una transferencia del Gobierno de España con un incremento de 8 millones de euros, es decir, es paradójico que sea el Gobierno socialista de España quien venga a pagar la fiesta del incremento de gasto del gobierno popular del señor Escobar".

Por su parte, Esmeralda Campos ha criticado que "la partida de transferencias correspondiente a la UE es cero" cuando el año pasado, ha recordado, constaban 11 millones de euros, se pasa de 11 millones a cero, mientras que anteriores proyectos conseguidos por el PSOE están en un cajón sin ejecutarse, bajo el riesgo de pérdida, no solo del dinero, sino de los intereses a devolver porque no se ejecuten en plazo".

A ello ha sumado que "refleja lo que ha sido el gran engaño del PP durante los dos últimos años y anunciado en campaña que era la rebaja fiscal, que no se produce". Según sus datos, la diferencia fiscal respecto al año pasado "es de 58.000 euros, lo que, en un presupuesto de 203 millones, es algo nimio". Ha insistido, igualmente, en "el incremento del gasto corriente lo financia el Estado".

Y respecto a las inversiones, Campos ha incidido en que "no se van a poder llevar a cabo", ya que ha argumentado que, de los 32 millones presupuestados, solamente 8 cuentan con financiación vía préstamo, aunque ha criticado que "no hemos sabido cuáles son las prioridades que tiene el equipo de Gobierno". "Porque por mucho que pretendan vender suelo, saben perfectamente y técnicamente que hasta que ese dinero no esté ingresado en la caja del Ayuntamiento no se van a poder llevar a cabo las inversiones", ha asegurado.

Reinares ha ido más allá de las cifras para criticar "las formas y las maneras de hacer las cosas". Así, ha lamentado que se entregara a la oposición el anteproyecto el viernes pasado "a las dos de la tarde", para tener las comisiones informativas "a partir del lunes a las 9 de la mañana, quizá buscando que no se trabajase, algo que no ha conseguido", ha reseñado.

Del mismo modo, el concejal socialista ha criticado la información que se ha dado en estas comisiones de presupuesto, "con concejales que, bajando un poco a los datos, nos decían que eso sería una sorpresa y otros que se embarullaban en datos y números, o a los que pedíamos informes y, pese a decir que nos los van a dar y no nos los dan".

"Da la sensación que el señor Conrado Escobar no sabe cómo situarse dentro de las políticas propias de su partido. No sabe si tirar a un modelo más tradicional o tirar a un modelo Ayuso de rebajo los impuestos, tiro el gasto público y luego que me pague el Estado la fiesta", ha criticado Reinares, quien también ha afeado al Gobierno local "que no se han bajado los impuestos como se había prometido".

De este modo, Hermoso de Mendoza ha resumido que "sin pudor y sin rigor el Partido Popular ha presentado unos presupuestos sobre una base que ellos saben, a sabiendas, de que no van a poder cumplir", porque "la venta de suelo de 24 millones de euros es algo que no va a poder realizarse", "incumplen su principal promesa electoral que era bajar los impuestos un 10%" y "el incremento de gasto corrientees pagado por una mayor transferencia del "Gobierno de España".

Por lo tanto, ha insistido en que "mostramos nuestra preocupación por este engaño que el Partido Popular ha realizado", al tiempo que ha avanzado que "seguiremos trabajando" tanto para aspectos como para llevar adelante la ejecución de los Fondos UE "que es dinero que ya se tiene en caja" como para poder ir presentando las enmiendas correspondientes al anteproyecto presupuestario de 2024 para Logroño.