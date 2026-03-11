Publicado el convenio para la realización del programa 'Campus Rural' de prácticas universitarias en el medio rural

Archivo - Universidad de La Rioja, edificio Quintiliano - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Universidad de La Rioja, para la realización del Programa 'Campus Rural' de prácticas universitarias en el medio rural.

El acuerdo señala que el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico recoge el fomento de programas como Campus Rural, que "permite que estudiantes universitarios realicen prácticas en entornos rurales o en riesgo de despoblación, favoreciendo además el crecimiento económico de estos territorios".

El objetivo que se persigue "es que estudiantes universitarios puedan completar su formación mediante la realización de prácticas académicas, tanto curriculares como extracurriculares, en el ámbito rural, en zonas con problemas de despoblación, residiendo en el mismo, conociéndolo en profundidad y conviviendo y colaborando con su gente, de modo que puedan verlo como un lugar de oportunidades para el desarrollo de su futuro profesional". La UR lleva desde el año 2022 participando en este programa.

Con el acuerdo, el Ministerio se compromete a "asegurar la correcta coordinación del desarrollo del programa en la Universidad dentro del marco general del Programa Campus Rural"; "velar porque el desarrollo del convenio se adecúe a los criterios generales de desarrollo del Programa Campus Rural"; "elaborar anualmente en colaboración con la CRUE, la Guía del Programa de Campus Rural en la que se desarrollen los requisitos y aspectos a tener en cuenta para cada edición del programa".

Por su parte, la Universidad se compromete a "adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y puesta en marcha del Programa Campus Rural en su ámbito de actuación, correspondiéndole la gestión íntegra del programa en su ámbito, y aportando los instrumentos adecuados para la gestión y seguimiento del mismo".

También deberá "velar porque el desarrollo del convenio se adecúe a los criterios generales de desarrollo del Programa Campus Rural que las partes puedan acordar, y de conformidad con lo dispuesto en el Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y CRUE, para el desarrollo y la coordinación del Programa Campus Rural de prácticas universitarias en el medio rural".

Además, la UR deberá "seleccionar las propuestas de prácticas presentadas por las entidades públicas o privadas interesadas, seleccionar a los alumnos que se integrarán en el programa, así como adoptar otras medidas y decisiones previstas en el presente convenio y que competencialmente le correspondan, en los términos que se acuerden y, siguiendo las indicaciones de coordinación general que puedan adoptarse en la Guía del Programa Campus Rural".

También, tiene que "incluir al estudiantado que realice prácticas formativas o prácticas académicas externas en el sistema de Seguridad Social", así como debe "fomentar la participación de la Universidad y sus estudiantes en las jornadas y actividades que puedan emanar del Programa Campus Rural".

Las prácticas ofertadas deben tener un carácter formativo y cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, así como en la normativa interna de la Universidad en lo relativo a su duración, horarios, proyecto formativo, asignación de tutores académicos y de la entidad colaboradora, seguimiento y evaluación, para su posterior reconocimiento curricular en los expedientes académicos de los estudiantes beneficiarios en el caso de las prácticas curriculares o su inclusión en el Suplemento Europeo al Título (SET), en el caso de las prácticas extracurriculares.

DIFUSIÓN

Por su parte, tanto el Ministerio como la propia UR "difundirán este proyecto entre los agentes socioeconómicos para conocer qué entidades, públicas o privadas, están interesadas en acoger estudiantes en prácticas, de modo que estas puedan contactar con el Servicio apropiado de la Universidad para realizar los trámites oportunos para participar en el Programa Campus Rural"

Además, la UR procederá a la selección de propuestas de prácticas, en el marco de las indicaciones generales que acuerden las partes. Con carácter general, las prácticas se desarrollarán en una provincia distinta a aquella en la que tenga su sede el campus académico en el que el estudiante esté matriculado. En caso de no poder cumplir con este requisito, las prácticas podrán tener lugar en la misma provincia de la sede del campus académico.

Asimismo, se favorecerá el intercambio de ofertas de prácticas entre las Universidades participantes del Programa Campus Rural, en aquellos casos en los que haya exceso o déficit de prácticas de cada Universidad, en que los perfiles académicos de una Universidad determinada no puedan cubrirse con las ofertas de prácticas recibidas por ésta, o por otros motivos que se estimen pertinentes.

La Universidad trasladará a las entidades proponentes la información necesaria sobre el proceso de selección efectuado, además que finalizada la selección de propuesta de prácticas, la Universidad remitirá al Ministerio la relación de entidades proponentes de prácticas que hayan participado en la convocatoria, detallando aquellas entidades seleccionadas y aquellas desestimadas con una breve descripción de los motivos.

ASIGNACIÓN

Posteriormente, la Universidad realizará la asignación de estudiantes y formalización de las prácticas, siguiendo los procedimientos determinados en su propia normativa de prácticas académicas. Las prácticas ofertadas podrán ser solicitadas por cualquier estudiante matriculado en cualquier grado o máster oficial de la Universidad.

También podrán participar, si así lo establece la Universidad, los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida en la Universidad o por los Centros adscritos a la misma, así como los estudiantes de otras Universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la Universidad o en los Centros adscritos a la misma.

La Universidad revisará que el solicitante de prácticas cumple los requisitos adecuados. La Universidad podrá detallar normativa específica, requisitos o condiciones adicionales para la selección de los participantes, que sean suplementarios a los previstos en este convenio, pero sin contravenirlos.

La asignación de plazas se llevará a cabo de acuerdo con el baremo establecido por la Universidad, teniendo en cuenta los criterios generales marcados en la Guía del Programa Campus Rural. Los estudiantes que no hubieran sido seleccionados pasarán a integrar una lista de reserva.

Todos los estudiantes acreditarán mediante Declaración Responsable, su residencia efectiva en el mismo municipio donde desarrollen las prácticas. Las prácticas tendrán una duración mínima de dos meses y máxima de cinco meses para cada persona participante, considerando como fecha límite de finalización el 16 de noviembre del ejercicio. Aquellas prácticas que, una vez comenzada la estancia y de manera sobrevenida, tengan una duración inferior a los dos meses, serán analizadas por la Comisión de Seguimiento.

El Ministerio y la Universidad acuerdan la financiación, con cargo al Programa Campus Rural, de un máximo de veinte meses de prácticas.

El Ministerio se compromete a financiar el desarrollo de las actuaciones previstas en el presente convenio mediante una aportación máxima 23.978,70 euros durante la anualidad 2026, mientras que La universidad se compromete a financiar el Programa Campus Rural por un importe máximo de 2.664,30 euros durante la anualidad 2026, lo que equivale a un 10 por ciento del presupuesto total.