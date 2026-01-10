El público de Actual elige '¿Bene?', de Mon Teatro, para representar a La Rioja en el festival 'Rincones y Recovecos'

El Público De 'Escenario Insólito' De Actual 2026 Elige '¿Bene?', De Mon Teatro, Para Representar A La Rioja En El Festival Asturiano 'Rincones Y Recovecos' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de 'Escenario Insólito', celebrada dentro de la amplia programación del festival Actual 2026 que acaba de concluir, incorporaba este año como novedad que el público pudiera elegir su obra favorita entre las cuatro propuestas riojanas para representar a la región en la próxima edición del Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular de Gijón: 'Rincones y Recovecos', como resultado de un acuerdo de colaboración entre ambas citas culturales.

Finalmente ha sido '¿Bene?', creación de la compañía riojana Mon Teatro, la elegida por los espectadores para formar parte de la novena edición del festival asturiano.

Partiendo de los textos escritos por Esther Novalgos Laso en su libro 'Lágrimas en el bolsillo' y a través de entrevistas con la propia autora y otras personas que convivieron con ella en los espacios de la Bene, Mon Teatro ofreció un espectáculo teatral que hablaba de memoria, de diálogo intergeneracional, de heridas y de cicatrices.

Con cuatro personas en escena, incluyendo a la propia autora, que aproximadamente setenta años después volvía a los escenarios de su infancia, ya que las funciones se realizaron en uno de los pasillos del propio edificio de la Bene.

Del viernes 2 al martes 6 de enero, pudieron verse también en otros espacios singulares de la ciudad de Logroño las obras 'En Blanco, ¿quiénes somos cuando la memoria nos olvida?' (Peloponeso Teatro), 'A las mujeres de mi familia' (Nueve Lunas Teatro) y 'Una de las cien mil cosas' (Chamán Producciones), además de la ganadora del X Certamen Internacional de Microteatro 'Badarán que hablar', 'Sexamigos', de la compañía Serendipity Teatro, que en este caso no entraba a concurso, y la pieza de danza, 'Rompeolas', de la compañía Higiénico Papel Teatro, que participaba como parte del intercambio con 'Rincones y Recovecos', tras haber resultado ganadora en la última edición el certamen gijonés.

El ciclo 'Escenario Insólito' está coordinado en colaboración con AEscena, Asociación de Compañías Profesionales de las Artes Escénicas en La Rioja, y se enmarca dentro del intenso mapa de actividades del Festiva Actual, organizado por el Gobierno de La Rioja, reuniendo propuestas escénicas originales en lugares no convencionales.

SUEÑOS EN CORTO

El Café Bretón da a conocer los premios de su XXI edición de 'Sueños en Corto'. Abierto a profesionales y aficionados, tanto nacionales como internacionales, el certamen 'Sueños en Corto' también ha resuelto sus galardones tras contabilizar las votaciones del público asistente durante las proyecciones llevadas a cabo en el Café Bretón entre los días 2 y 5 de enero dentro de la programación del festival Actual.

Un total de 20 cortometrajes fueron los finalistas de los que, cada día se proyectaron cinco cortometrajes, entre ellos siempre uno riojano.

El primer premio de 600 euros ha recaído en el cortometraje 'Faustino' de Germán Mairen, cuyo argumento gira en torno a la visita diaria al banco por parte de un jubilado. Asimismo, la propuesta riojana más votada ha sido 'Marciano García', del realizador Luis Arrojo, en el que el protagonista, un hombre con síndrome de Down, quiere ser astronauta para no afrontar la muerte de su abuelo.

La entrega de premios se realizará el próximo día 24 de enero en el Café Bretón a las 19,00 horas. En el acto se proyectarán los tres mejores cortometrajes nacionales elegidos por el público: 'Faustino' (de Germán Mairen), 'Frena' (de Alejandro Salazar) y 'No pisar' (de Rocío Sepúlveda); así como los tres riojanos más votados: 'Marciano García' (de Luis Arrojo), 'Hasta que Dios quiera' (de David Fernández) y 'Si no fuera por mí' (de Diego Pérez y Sergio González).