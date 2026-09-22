Puerta grande, de justicia, para Diego Urdiales en la tercera de abono de San Mateo en Logroño

Diego Urdiales sale por la puerta grande de La Ribera en Logroño - BMF TOROS

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un día ha tenido que esperar Diego Urdiales para abrir la puerta grande de la plaza de toros de 'La Ribera', tras la inexplicable decisión del palco. Hoy, sin embargo, con el mismo presidente, Felipe Guzmán, el riojano ha desorejado a un buen toro de Domingo Hernández.

Junto al arnedano -que sustituía a Morante- han hecho el paseíllo Alejandro Talavante y el también riojano, Fabio Jiménez, que han cortado un trofeo cada uno. Ha sido en una corrida concurso, con toros procedentes de ganaderías salmantinas -Garcigrande, Alcurrucén, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, García Jiménez y Carmen Lorenzo-, en la que los tendidos del coso logroñés se han llenado en algo más de dos tercios. El premio al toro ha sido para 'Huracán' de 'La Ventana del Puerto' y se ha destacado al picador Héctor Vicente, de la cuadrilla de Fabio Jiménez, en varas.

Antes de salir el primero de la tarde, Urdiales ha recibido una atronadora ovación, que ha agradecido saludando desde el tercio e invitando posteriormente a sumarse al reconocimiento del público a sus compañeros de terna.

No obstante, no ha sido hasta el cuarto, de Domingo Hernández, de nombre 'Guijarrito', negro de 570 kilos, con el que el riojano ha dejado otra tarde para el recuerdo -abriendo por décima tercera ocasión la puerta grande de Logroño-.

Le ha saludado con unas excelentes verónicas, para lograr en un quite "parar el tiempo" con otra nuevas verónicas para llevar el toro al caballo, montado por Pedro Iturralde, destacando también el varilarguero como después en banderillas 'El Víctor'.

En el último tercio, Urdiales ha mostrado la clase que atesora, toreando por ambos pitones, dejando tanto con la derecha como con la izquierda series destacadas, si bien el sumum de la faena ha venido con una tanda de naturales apoteósicos, antes de irse a por la espada, y matar de gran estocada al animal. El presidente ha sacado los dos pañuelos a la vez, evidenciado el magisterio del riojano.

Por su parte, el primer toro de Talavante, de 'Alcurrucén' ha sido devuelto, corriendo el turno el extremeño para que saliera por chiqueros un ejemplar de 'García Jiménez'. Un astado incómodo para el pacense que ha optado por abreviar la faena, siendo pitado.

Con el quinto, el sobrero de Domingo Hernández, un gran toro -destacando en varas Manuel Cid-, Talavante si que ha estado a gusto, iniciando su actuación, con la muleta, de rodillas y con pases cambiados, que han encendido a la plaza -hoy con problemas en la iluminación- . Se ha mostrado firme el extremeño con el astado, con un toreo arrebatado, finalizando la faena con bernardinas. Han matado de pinchazo y estocada, algo caída, para pasear una oreja -pidiendo con fuerza el público la segunda-.

El otro riojano del cartel, Fabio Jiménez, se ha topado en su primero con 'Huracán' de 'La Ventana del Puerto', al que ha saludado con pies juntos con unas buenas verónicas. Tanto Héctor Vicente, en el caballo, como 'El Topas', en banderillas, han tenido una destacada actuación.

Con la pañosa, el alfareño ha demostrado que va asentado su toreo, logrando un par de tandas al natural de gran calidad, lo que merced a una notable actuación con el pitón contrario, le ha llevado tras matar de pinchazo y estocada a pasear un trofeo.

Con el que ha cerrado festejo, 'Canario', negro de 620 kilos, Jiménez tras brindar a Urdiales y Talavante, se ha encontrado un astado áspero, al que ha ido sometiendo, y con el que ha alcanzado buen nivel, otra vez al natural. Ha marrado con los aceros, siendo silenciado.