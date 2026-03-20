Archivo - Puertas abiertas en Hotel La Capellanía de San Asensio, que pone a la venta edificio y enseres al cesar actividad - CLARA LARREA - Archivo

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hotel La Capellanía, situado en la localidad riojana de San Asensio, cesa su actividad tras 19 años, por lo que la propiedad ha organizado tres jornadas de puertas abiertas, en las que se pondrá a la venta tanto el propio edificio, del siglo XVIII, como los enseres del establecimiento.

Una instalación hasta ahora hotelera y en perfecto estado de conservación y mantenimiento, que se integra en una casa solariega de 1798, de arquitectura barroca, que fue totalmente restaurada en 2007, conservando la mayor parte de sus elementos arquitectónicos originales.

Las jornadas puertas abiertas serán este viernes, sábado y domingo, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, durante el cual se pondrán a la venta objetos, muebles y enseres del establecimiento.

El inmueble, también a la venta, ofrece múltiples posibilidades de uso más allá de su actual actividad hotelera: sede social y hospedaje para bodegas, vivienda familiar, coliving, residencia de estudiantes o residencia de mayores, entre otras opciones.

Ubicado en el casco urbano de San Asensio, el edificio presenta una fachada de piedra de sillería y rejería original del siglo XVIII, con forjados de bovedillas y vigas de madera.

Cuenta con una superficie de parcela de 257,48 m2 y una superficie construida de 712,62 m2, distribuida en cuatro plantas, con ascensor perfectamente integrado en la estructura.

La escalera principal de piedra está coronada por una cúpula con linterna, original del edificio. En la planta baja se encuentran la recepción, una sala de estar con chimenea, comedor, aseos y un patio exterior de 62 m2, además de la cocina y el cuarto de caldera.

El hotel dispone de ocho habitaciones dobles, cuatro por planta, todas exteriores y con baño completo. La cuarta planta alberga un ático-apartamento, actual vivienda de la propiedad, con dos habitaciones, dos baños, cocina, amplio salón-comedor y despacho.

Este espacio es modulable y cuenta con preinstalación para una cocina adicional, lo que permitiría incorporarlo a la ampliación de plazas hoteleras, con la posibilidad de crear entre dos y cuatro habitaciones más.