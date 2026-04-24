'Purpurina' Cumple 8 Años De Imaginación, Creatividad, Talento Y Moda Creados Por Jóvenes Con Autismo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Purpurina', el primer proyecto del Taller de Genios que ARPA Autismo Rioja impulsa como iniciativa empresarial liderada por personas con trastorno del espectro autista (TEA), cumple 8 años demostrando, día a día, que "todos nuestros chicos y chicas pueden hacer todo lo que quieran, como el resto de la sociedad".

Así lo ha indicado la presidenta de ARPA Autismo Rioja, Esperanza García, quien ha resaltado "las capacidades" de estas personas que "resaltan" gracias a su trabajo diario. "Hay que apoyarles y ayudarles y, por eso, estamos aquí, para demostrarlo".

¿QUÉ ES 'PURPURINA'?

El proyecto 'Purpurina' aúna creatividad y talento con esfuerzo y trabajo, para poder ofrecer servicios y productos atractivos y personalizados.

Además cuentan con una tienda física -en la calle San Antón, 19 de Logroño- que ha cumplido un año así como una web online (https://autismorioja.com/purpurina/) donde se ofrecen servicios de serigrafía y sublimación, así como ilustraciones para marcas, grupos, estudios de diseño y arquitectura, entre otros destinatarios.

Algunos de los productos que realizan son uniformes, camisetas, etiquetas, vinilos decorativos, tazas, bolsas de tela, cojines, parasoles, alfombrillas de ratón, cuadros e incluso grafitis. Pero también bolígrafos, bolsas de playas, chapas, espejitos, imanes, delantales, mochilas, totebags o sudaderas.

En la tienda física -que cuenta con horario comercial, igual que las del resto de la calle- trabajan a turno tres chicos y chicas de ARPA Autismo Rioja junto con otra dependienta que les echa una mano pero que, como indica su presidenta, "casi todo lo hacen ellos". Por su parte, en el centro ocupacional hay 24 jóvenes realizando todo el trabajo que, posteriormente, se puede adquirir. El beneficio de las compras va destinado a programas de atención de ARPA AUTISMO RIOJA.

Todos ellos, ha dicho García, "son los que realizan los diseños, las creaciones, las estampaciones así como todo el proceso que ello conlleva".

INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PERSONAS CON TEA

Los objetivos que ARPA Autismo Rioja persigue desde su creación son la integración y normalización de personas con TEA (Trastorno de Espectro Autista) en ámbitos como la educación, la sanidad, rehabilitación o vida diaria. Dirige también sus esfuerzos a apoyar a las familias.

De hecho, la asociación fue creada en 1985 por un grupo de padres cuyos hijos presentaban trastornos generalizados del desarrollo y carecían de servicios adaptados a sus necesidades. Desde entonces mucho camino se ha avanzado, gracias al esfuerzo de las familias y del conjunto de la sociedad y a la colaboración e implicación de las administraciones.

"HACER COSAS BONITAS"

Los propios chicos y chicas de ARPA Autismo Rioja han querido celebrar el octavo aniversario del proyecto informando de su trabajo. Jesús Ruiz, por ejemplo, ha asegurado que hoy "es un día muy especial para todos nosotros".

"Celebramos el aniversario del proyecto 'Purpurina' que comenzó hace ocho años con nuestro trabajo, nuestra ilusión y nuestras ganas de hacer cosas bonitas". Camila Pedreros, por su parte, ha explicado que en Purpurina "diseñamos y creamos camisetas, sudaderas, tazas, botellas y muchos productos con serigrafía".

Como ha reconocido "cada diseño es importante porque lleva un poco de nosotros y también hacemos productos personalizados para momentos especiales como bodas, comuniones o bautizos".

Anselmo Lemos ha asegurado que para nosotros "este proyecto no es solo una tienda, es una oportunidad para aprender, crecer y demostrar todo lo que somos capaces de hacer".

Además han querido dar las gracias "todos aquellos que nos enseñan, nos cuidan y nos apoyan y que han contribuido a que podamos desarrollarnos como personas y crear este proyecto".

Purpurina se centra, en definitiva, en imaginar, ingeniar, dibujar y serigrafiar diseños de variedad ilimitada y alta calidad e imprimirlos en objetos de uso cotidiano. Todo ello, además, realizado con personas con talento, creativas e imaginativas, amables, cariñosos y abiertos.