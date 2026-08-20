Hasta quince jóvenes argentinos y chilenos participarán en la segunda edición de 'También Riojanos'

Archivo - Primera edición de 'También Riojanos' - PARLAMENTO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de 'También Riojanos' ofrecerá a quince jóvenes argentinos y chilenos, del 15 al 28 de septiembre, la experiencia de fortalecer los vínculos con su tierra de origen.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 20 de agosto, el listado de jóvenes integrantes de las comunidades riojanas asentadas fuera de España que participarán en la segunda edición del programa 'También Riojanos'.

Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes de entre dieciocho y treinta años, que hayan nacido en La Rioja o sean descendientes de personas nacidas en la comunidad autónoma, que se celebrará del 15 al 28 de septiembre de 2026.

Gracias a este programa, nueve jóvenes procedentes de Argentina y seis de Chile, vinculados a los centros riojanos existentes en esos países, viajarán a La Rioja para conocer directamente el territorio y la sociedad riojana, viviendo una experiencia única para fortalecer sus raíces y su vinculación con La Rioja.

El programa comenzará el 15 de septiembre y se desarrollará durante dos semanas a través de una "completa agenda de actividades por todo el territorio de la región".

Visitarán y conocerán las instituciones riojanas, el patrimonio histórico y cultural de la región, su oferta educativa y formativa, así como los principales proyectos vinculados al desarrollo económico, la innovación y el emprendimiento.

Los participantes tendrán la oportunidad de establecer un contacto directo con la realidad social, económica y cultural de La Rioja y compartir experiencias con representantes institucionales, profesionales y entidades de distintos sectores.

El Gobierno de La Rioja asume los gastos derivados del desplazamiento de los participantes desde sus lugares de residencia hasta la comunidad autónoma, así como el alojamiento, la manutención completa, el seguro médico y la participación en todas las actividades incluidas en el programa.

El Gobierno riojano ha querido "reconocer" la labor que desarrollan los Centros Riojanos en el Exterior para acercar a los jóvenes a sus raíces, así como favorecer su participación en las actividades que organizan y que permiten estrechar lazos con La Rioja.

Para el Ejecutivo, estos centros resultan esenciales para preservar la identidad riojana y fortalecer los vínculos identitarios entre las comunidades riojanas repartidas por el mundo y su tierra de origen.

En la actualidad, Argentina cuenta con cuatro centros riojanos (Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Santa Fé); Chile, con dos (Santiago de Chile y Viña del Mar); y Venezuela y Uruguay, con uno, en Caracas y Montevideo, respectivamente.