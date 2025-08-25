La quinta edición de 'Entre Viñas Anda el Juego' llega a Logroño el 5 de septiembre con temática de fantasía medieval

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, junto con el presidente de Aventum, Josué López - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de 'Entre Viñas Anda el Juego' se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el Polideportivo Municipal Las Gaunas con una temática que girará en torno a la fantasía medieval europea.

Organizadas por la asociación Aventum, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y en su última edición reunieron a más de 1.800 personas, tal y como han informado hoy la concejala de Juventud, Laura Lázaro, y el presidente de Aventum, Josué López.

Lázaro ha destacado que se van a llevar a cabo más de un centenar de actividades, señalando que hay más de quinientos juegos de mesa a disposición de la gente, así como torneos y diferentes actividades.

Así, en el área de juegos de mesa habrá mesas abiertas con títulos disponibles de la ludoteca de Aventum, junto a torneos de juegos populares como Catan, Virus, Dominion o Cubirds.

López ha informado de que que habrá torneos de wargames en los que se recrean partidas tanto de fantasía como históricas. "Son juegos que merecen la pena verlos, sobre todo por el aspecto visual que tienen y la complejidad", ha resaltado.

Se celebrarán torneos de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 a cargo de los grupos Astralopitecus y Warlogs, donde ejércitos pintados a mano se enfrentarán en épicos campos de batalla.

Además, este año, como novedad, habrá una zona específica para rol con partidas dirigidas para todos los niveles, desde principiantes hasta veteranos, con temáticas de fantasía, misterio y ciencia ficción organizadas por miembros de Todo el Mundo Juega y Aventum.

Los talleres y manualidades ofrecerán actividades rápidas y creativas, como la elaboración de susuwataris inspirados en el universo Ghibli.

La cultura asiática también tendrá un espacio destacado con concursos y pasarela cosplay, karaoke y, como novedad de esta edición, una sala exclusiva dedicada al K-pop.

Entre los invitados especiales, destaca la presencia de la cosplayer Mikoto, reconocida a nivel nacional, y la presentación del innovador proyecto 'Mangaloneta'.

La clausura tendrá lugar el domingo 7 a las 19:00 horas, con el tradicional desfile cosplay como broche final.

Para hacer posible este amplio programa, la organización ha contado con la colaboración de asociaciones locales y regionales, entre ellas Warlogs, Astralopitecus, Alter Paradox de Pamplona, Cutulu de Tudela o Kimera.

El impacto económico y cultural también se ha incrementado, con más de dieciséis entidades que este año se han sumado aportando material para sorteos, demostraciones y actividades.

Otro de los apartados en crecimiento es el de stands de cultura y artesanía, que se ha triplicado en apenas dos años, alcanzando en esta edición más de quince puestos.

Entre ellos destacan la editorial logroñesa Con Pluma y Pixel, la tienda especializada Moria y la artesanía de Mahalo Creaciones.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa. Está abierta a todo tipo de público, tanto en familia como en solitario, y no se necesitan conocimientos previos para disfrutar de las actividades.