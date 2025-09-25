La quinta jornada de San Mateo, sin incidencias reseñables y con gran afluencia de público en todas las actividades

Laura Lázaro, concejala de Festejos, en su comparecencia de esta mañana - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

En el programa de hoy, destaca la actuación del grupo Puro Relajo y la última sesión del 'XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales'

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta jornada de las fiestas de San Mateo, miércoles 24 de septiembre, ha transcurrido sin incidencias reseñables y con una gran asistencia de público en las diferentes actividades, como ha destacado este jueves la concejala de Festejos, Laura Lázaro, en su habitual encuentro con los medios de comunicación en la Plaza del Mercado para hacer balance festivo.

"El programa de San Mateo 2025 se sigue desarrollando con gran afluencia de público a los actos programados y con total normalidad en materia de seguridad, algo que está siendo la tónica habitual de esas fiestas", ha señalado la edil.

En cuanto al programa de hoy, jueves 25, que cuenta con más de medio centenar de propuestas, la concejala de Festejos ha destacado el concierto del grupo Puro Relajo (Plaza de las Ayuntamiento, 21 horas) y la última sesión del 'XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales' (Parque de La Ribera, 23 horas), a cargo de la empresa castellonense Pirotecnia Tomás.

Además, el Recinto Ferial de Las Norias acoge, de 17 a 19 horas, la jornada de atracciones sin música ni iluminación, con el fin de ofrecer un entorno más accesible e inclusivo para personas con trastornos del espectro autista (TEA) u otras condiciones relacionadas con la sensibilidad sensorial.

SIN ACTUACIONES DESTACABLES EN CUANTO A SEGURIDAD CIUDADANA.

En lo referente a la seguridad ciudadana, la concejala de Festejos ha destacado que "se sigue la normalidad y tranquilidad de las jornadas previas, sin incidencias reseñables, más allá de las actuaciones propias de un día festivo, con más actividad en la calle de lo habitual".

En este sentido, desde el cuerpo de Policía Local de Logroño se han realizado 132 intervenciones, que han abarcado desde controles preventivos de seguridad ciudadana y movilidad, así como diferentes actuaciones de atención asistencial y control del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Por destacar algunas de ellas, en cuanto al tráfico se realizaron 59 actuaciones de regulación por actos festivos, así como 4 controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad, con un total de 175 pruebas realizadas que se saldaron con 6 positivos a conductores por consumo de alcohol.

En cuanto a la normativa local se formularon 37 denuncias por el incumplimiento de diferentes ordenanzas; mientras que en materia de seguridad ciudadana los agentes realizaron 5 denuncias en aplicación de la Ley orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, entre las que figuran 2 por tenencia y consumo de drogas.

También se realizaron 12 asistencias personales, principalmente por intoxicación etílica, y se atendieron 8 requerimientos por molestias a vecinos en el entorno del Casco Antiguo en horario nocturno.

Respecto a los servicios de limpieza, la concejala ha señalado que ayer se recogieron 82.140 kilos de residuos, matizando que los datos incluyen la recogida de basura orgánica, papel y cartón y de envases. .