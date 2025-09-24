La quinta jornada de San Mateo traerá música, degustaciones y el Pisado Popular

Peque San Mateo, para los más pequeños - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta jornada del programa festivo de San Mateo 2025 cuenta hoy, miércoles 24 de septiembre, con más de cincuenta actos dirigidos a todas las edades, entre los que destacan actuaciones musicales, degustaciones y el Pisado Popular con mujeres del mundo del deporte.

La jornada comenzará con las dianas a partir de las 9:00 horas y con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho, a cargo de la Peña La Unión, a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento.

A esa misma hora habrá un encierro simulado de toros hinchables a cargo de la Peña Logroño en Las Huertas, Plaza de toros.

A las 9:30 horas comenzará la actividad en la plaza de toros de La Ribera con las vaquillas y la exhibición de anillas con los campeones de España.

La comparsa de gigantes y cabezudos amenizará las calles de la ciudad desde las 11:00 horas, comenzando desde El Parque de La Ribera para recorrer el centro histórico de la ciudad.

Dentro de la 'Semana gastronómica', a las 11:00 horas, se ha programado una degustación de Confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas, a cargo de la Peña La Rioja, y de Brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento, ofrecido por la Peña La Uva, ambas en la Plaza del Mercado.

A esa misma hora, en la Plaza Martínez Zaporta, la Peña Rondalosa ofrecerá degustación de sardinas, mientras que el Centro Cántabro ofrecerá una degustación de empanada cántabra en la Plaza del Mercado.

En la Glorieta del Doctor Zubía, la Peña La Alegría ofrecerá Degustación de bocadillo de lomo.

Por la mañana, de 11:00 a 14:30 horas permanecerá abierta en el Paseo de El Espolón la 'XL Feria Nacional de Cerámica y Alfarería', que también hará lo propio de 17:30 a 22:00 horas.

Para el público infantil, a las 11:30 horas tendrá lugar Peque San Mateo en la Plaza del Ayuntamiento con música infantil y taller de manualidades.

Además, los niños podrán disfrutar de las marionetas de Maese Villarejo, a las 12:00 horas, en el Parque Santa Juliana.

A las 12:00 horas, el Parque Gallarza acoge la degustación de salchichón a la plancha a cargo de la Asociación Vecinal Centro y el Parque de La Cometa la degustación de Zapatilla de jamón, a cargo de la Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo. Ambas irán acompañadas de hinchables.

A las 12:30 horas, la Peña Rondalosa entregará el VI Galardón Ángel Jubera, en la sede social de esta peña.

Por la tarde, a las 17:00 horas la Peña Logroño celebra en la Calle Villegas el Taller de Robótica TICandBOT, IA y Programación.

A las 18:00 horas, en la Plaza de Toros La Ribera, nueva corrida de toros con los diestros Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.

A la misma hora en el Parque de la Cometa, dentro de las actividades destinadas los más pequeños, habrá fiesta infantil, talleres de tatuaje, de pintura y bingo infantil.

Entre las 18:00 y las 20:00 horas, tendrá lugar Pinta caras y Discomóvil en el Chamizo de Peña La Unión.

A las 18:30 horas, la Peña Logroño ofrece Magic David Magia en la calle Villegas, 25.

Entre las 19:00 y las 20:00 horas, en el Parque Enrique Granados, Degustación de Minihamburguesas e hinchables a cargo de la Asociación Vecinal El Arco.

También a partir de las 19:00 horas, San Mateo Suena en Los Barrios en el Parque Enrique Granados (barrio de El Arco).

A las 19:15 horas, continúan los partidos de pelota en el Frontón Javier Adarraga con el 'Torneo de Pelota de San Mateo 2025' y, a las 20:00 horas, se celebrará el Pisado Popular, que contará con la participación de Mujeres en el mundo del deporte, en la Plaza del Ayuntamiento.

La música de la verbena 'Jamaica Show' inundará a partir de las 21:00 horas (y después, a las 00:00 horas) el Paseo del Espolón.

En el Teatro Bretón, a las 21:00 horas, los actores Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón protagonizan la obra 'Inmaduros'.

Las actuaciones musicales cogerán el testigo en la tarde-noche con la actuación de la Orquesta Maialen y Patxi (22:00 y 00:30 horas en la Casa de Andalucía).

Por su parte, Victor Puri ofrecerá un concierto, a las 23:00 horas, en la Casa de Andalucía.