El Radar de Lenguaje Claro, finalista en los Premios Archiletras de 2026

LOGROÑO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El boletín especializado Radar de Lenguaje Claro ha sido seleccionado como finalista en los Premios Archiletras de la Lengua 2026, en la categoría de 'Premio a la Divulgación'. Son unos galardones que reconocen cada año iniciativas destacadas vinculadas a la promoción, difusión y defensa del español.

El proyecto, codirigido por el periodista riojano Rubén Vinagre y Antonio Martín (Cálamo Cran), competirá en esta edición con 'Las mejores letras en español', una iniciativa impulsada conjuntamente por el Instituto Cervantes y Apple Music; y con el divulgador Fernando A. Navarro.

Los finalistas han sido dados a conocer por la revista Archiletras, organizadora de unos premios que distinguen a profesionales, instituciones y proyectos relacionados con el ámbito de la lengua española, la divulgación lingüística y la innovación comunicativa.

GLOBAL DEMOCRACY AWARD EN 2025

El Radar de Lenguaje Claro se ha consolidado como uno de los principales espacios de referencia en español sobre comunicación clara y accesible. La condición de finalista en los Premios Archiletras 2026 supone un nuevo reconocimiento para el proyecto, que ya obtuvo en 2025 el Global Democracy Award (The Washington Academy of Political Arts and Sciences), por su contribución a la divulgación y promoción del lenguaje claro en español.

El boletín aborda semanalmente iniciativas, investigaciones, proyectos y tendencias vinculadas al lenguaje claro, la simplificación administrativa, la accesibilidad cognitiva y la mejora de la comunicación pública y privada. Desde su creación, el proyecto ha reunido a lectores de distintos países y se ha convertido en una herramienta de divulgación especializada para periodistas, juristas, administraciones públicas, docentes, profesionales de la comunicación y expertos en accesibilidad.

En sus 86 ediciones, el boletín ha consolidado una comunidad de más de 1.400 personas en 22 países, entre profesionales de empresas, administraciones públicas y organizaciones interesadas en mejorar la comunicación con la ciudadanía. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el próximo 23 de junio en Casa de América, en Madrid.