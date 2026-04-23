Rafael Azcona, en su año, y el centenario del Vuelo Madrid-Manila protagonizan el Día del Libro en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lecturas de textos de Rafael Azcona -desde 'El repelente niño Vicente' hasta artículos de 'La Codorniz', entre otros- y el centenario del Vuelo Madrid-Manila, mediante un cuento elaborado por profesores y l leído por alumnos del centro escolar del mismo nombre, han sido los principales protagonistas del Día del Libro en Logroño.

Ha sido en un acto institucional, con amplia representación de la Corporación de la capital riojana, encabezados por el alcalde Conrado Escobar, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, que se ha celebrado esta mañana en el Punto de Lectura de La Rosaleda, en El Espolón.

Como ha dicho para comenzar la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, refiriéndose precisamente al guionista logroñés, "toca este año conocera Azcona y hacerle nuestro amigo". Un escritor, ha afirmado, "que está muy presente en mi vida y que espero que también esté en la de todos", resaltando "su humor, su ironía y su realismo crítico".

El alcalde, que ha intervenido acto seguido, ha hecho por su parte especial hincapié en el concepto de lectura. "Leer -ha señalado- es imaginar como se hace cada día en la Biblioteca Rafael Azcona. Es viajar y acompañar a la tripulación del Vuelo Madrid-Manila. Es descubrir un alimento sereno para el alma. Es aceptar nuestra realidad, el tiempo que nos toca, y mejorarlo. Y leer es vivir".

Unas palabras que ha rematado precisamente con un texto de Miguel de Unamuno sobre la lectura, y, después, con un amplio texto de Azcona, en concreto, de 'El repelente niño Vicente', "ese fragmento -ha explicado- en el que Vicente descubre que se ha enamorado".

Tras una interpretación musical, a cargo de un miembro Rioja Filarmonía a la guitarra, varios alumnos de 6º de Primaria del CEIP 'Vuelo Madrid-Manila', a través de un cuento escrito en el propio centro, han recordado las etapas y algunas de las vicisitudes que se vivieron en la hazaña de los aviadores -uno de ellos, el logroñés González Gallarza-.

Después, y tras la intervención de la concejala de Cultura, que ha leído un artículo que Rafael Azcona publicó en 'La Codorniz' en los años 50, ha sido ya el turno de los asistentes, incluidos los concejales presentes -como los portavoces del PSOE, Luis Alonso; Vox, María Jiménez; o PR+, Rubén Antoñanzas- o el gerente del IER, Óscar Robres, que han dado lectura a los fragmentos de obras literarias elegidas por ellos mismos.