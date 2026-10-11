El Rasillo de Cameros compite por ser el Mejor Pueblo de Película de España

Archivo - La Guardia Civil investiga la agresión que han sufrido dos jóvenes en El Rasillo (La Rioja) - LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rasillo de Cameros representará a La Rioja en la primera edición de los Premios Pueblos de Película a los que esta localidad se presenta ensalzando la puesta en valor del medio rural a través del cine.

Los Premios Pueblos de Película son unos galardones impulsados por la Red de Pueblos de Película para reconocer el trabajo desarrollado por los municipios vinculados al audiovisual.

También buscan y poner en valor las iniciativas que están convirtiendo ese legado en una oportunidad turística, cultural y de desarrollo para los territorios.

El municipio riojano forma parte de los 27 destinos de toda España que participan en esta primera edición y opta, entre otros reconocimientos, al premio Mejor Pueblo de Película, cuyo ganador será elegido mediante votación popular.

La candidatura nacional incluye localidades de distintos puntos del país vinculadas al cine, las series, los documentales y otras expresiones audiovisuales.

Las votaciones ya están abiertas y permanecerán activas hasta el próximo 25 de octubre. Para participar, los viajeros deberán escoger su municipio favorito y registrar su voto a través de la web de Pueblos de Película.

I PREMIOS PUEBLOS DE PELÍCULA

La candidatura de El Rasillo de Cameros tiene una característica propia dentro de la Red: su vínculo con el audiovisual está estrechamente relacionado con la puesta en valor del medio rural a través del cine.

Situado en la Sierra de Cameros, el municipio combina su entorno natural y el embalse González Lacasa con una apuesta específica por el audiovisual a través del festival de cortometrajes 'Luces, Cameros, Acción', una iniciativa que ha convertido el cine en una herramienta de dinamización cultural y territorial.

El festival ha permitido que el municipio no sea únicamente un escenario, sino también un lugar donde el audiovisual se crea, se comparte y se acerca al público.

Precisamente esta experiencia fue una de las seleccionadas como caso de éxito en el I Foro de Pueblos de Película, celebrado este año en Burgos, junto a otras iniciativas de turismo de pantalla desarrolladas en distintos territorios españoles.

La participación de El Rasillo en estos primeros premios pone así el foco en otra forma de entender el turismo de pantalla: no sólo desde los grandes rodajes, sino también desde la capacidad del cine para generar actividad, identidad y nuevas razones para acercarse a un pequeño municipio rural.