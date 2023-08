Raúl Pérez (Podemos) critica que el PP "quiere una Calahorra estancada" al "renunciar a Fondos Europeos"

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en el Parlamento de La Rioja, Raúl Pérez, ha lamentado "la renuncia del Ayuntamiento de Calahorra a Fondos Europeos para la rehabilitación y mejora energética". "El PP quiere una Calahorra estancada".

Como explica a través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Calahorra, bajo la dirección del Partido Popular, "toma la sorprendente decisión de renunciar a una subvención de los fondos europeos Next Generation. Esta subvención, que tenía como objetivo la mejora del complejo municipal de La Planilla y la rehabilitación de la casa consistorial, se desvanece, dejando a la ciudad sin una valiosa oportunidad de progreso".

Por su parte, Raúl Pérez cree que "es imperativo que aprovechemos todas las oportunidades que se nos presentan, sobre todo en estos tiempos de crisis. Decidir no usar estos fondos es decidir no avanzar, es decidir no mejorar Calahorra".

"Aunque el equipo de gobierno del Ayuntamiento justifica esta renuncia por la situación financiera heredada", Pérez cuestiona abiertamente esta decisión. "Los Fondos Europeos son una herramienta esencial para impulsar proyectos que benefician directamente a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es inaceptable que se desperdicien por motivos políticos o estratégicos", señala.

El proyecto inicial, que buscaba mejorar la eficiencia energética del edificio del Ayuntamiento, "hubiera sido un paso adelante para la comunidad. La renuncia a estos fondos plantea serias dudas sobre las verdaderas intenciones y prioridades del Partido Popular en el Gobierno", finaliza.