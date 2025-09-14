El R.C. Celta de Vigo se proclama campeón de la XXIX edición del Arnedo Cup - ARNEDO CUP

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El R.C. Celta de Vigo se proclama campeón de la XXIX edición del Arnedo Cup, tras superar al C.A. Osasuna, tras un igualado encuentro en el que, tras un penalti a favor del equipo navarro, se cerró el marcador con un 2 a 2, para que, finalmente fueran los celestes los vencedores en una tanda de penaltis que acabó con un resultado de 3 a 2.

Desde el pasado viernes, la zona deportiva de la Ciudad del Calzado ha acogido tres jornadas del mejor fútbol infantil del panorama nacional.

Con un total de 16 equipos participantes, 12 de ellos nacionales, 3 internacionales y el equipo local, la Escuela de Fútbol de Arnedo, el Torneo Internacional de Fútbol Infantil Arnedo Cup ha culminado durante el mediodía de hoy con la entrega de trofeos para los equipos participantes.

Alrededor de 50 partidos son los que se han disputado entre las 3 sedes del torneo: la Sede Emka; nombre que el principal patrociandor del Torneo le da al Campo Municipal de Sendero, el campo de hierba artificial anexo a Sendero y el Campo La Planilla de la localidad vecina de Calahorra, desde que el balón comenzó a rodar el viernes 12 de septiembre a las 4 de la tarde, hasta el pitido final de la gran final disputada hoy al mediodía.

Tras una soleada mañana en la Ciudad del Calzado, los 16 equipos se han enfrentado en las dos sedes de Arnedo, para dejar así la clasificación de esta XXIX edición del Arnedo Cup:

En el cuadro principal, la clasificación ha quedado encabezada por el Celta de Vigo, seguido de Osasuna, Barcelona, Espanyol, Atlético de Madrid, Villareal, Valencia y Real Zaragoza.

En el cuadro de consolación, por su parte, el ganador ha sido el Real Betis, por delante de Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Aspire Academy, Cerezo Osaja, Arnedo, UD Logroñés y Dream Taiwán.

Como cada año el torneo también ha entregado premios a los jugadores más destacados:

Mejor Jugador: Oihan Mikel Espinal, del C.A. Osasuna

Mejor Portero: Ezequiel Francisco Valverde, del Villarreal C.F.

Máximo Goleador: Nicolás Mendiola, del R.C. Celta de Vigo

En este torneo, la organización ha querido rendir homenaje a dos voluntarios que nos han dejado este año 2025, Carmen María Herrero Castillo y Jose Antonio Domínguez Lezana, conocido por todos como Sivori, y en memoria a ellos el polo de los voluntarios de esta edición contaba con un lazo negro al lado del logo del torneo. Las dos familias han dedicado unas palabras de agradecimiento por el cariño y el recuerdo a sus fallecidos.

También se ha rendido homenaje a un asiduo al Arnedo Cup, como era Miquel Espert, miembro de la comisión deportiva del F.C. Barcelona, y que también nos dejó este año.

Desde la organización quieren agradecer su presencia a todos los equipos participantes, que han sabido mostrar el mejor espectáculo, así como también suman agradecimientos a las empresas que año tras año colaboran con el torneo y a los casi 100 voluntarios que de manera altruista han dedicado todo el fin de semana a esta competición que lleva muchas horas de trabajo.

A pocas horas de haber cerrado las puertas del Municipal de Sendero, el balance es muy positivo, ya que el torneo una vez más ha sido un rotundo éxito.

La organización asegura estar muy contenta con el resultado y los agradecimientos recibidos por parte de equipos y familiares, y ya están pensando en la siguiente edición, que en el próximo año será una celebración enorme al tratarse de la número 30.