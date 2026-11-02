Reabre el espacio hidrotermal del CDM Lobete tras las mejoras en eficiencia energética en el centro deportivo

Archivo - Centro Deportivo Municipal de Lobete en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde hoy, ya se puede hacer uso del espacio hidrotermal del Centro Deportivo Municipal Lobete, que cerró temporalmente sus instalaciones debido al inicio de los trabajos de mejora de eficiencia energética en el centro deportivo.

Las instalaciones del centro deportivo municipal están reabriendo de manera paulatina, el pasado 16 de octubre se reabrieron las piscinas en horario y condiciones habituales, y ahora es el turno del espacio hidrotermal, un lugar concebido para la relajación, salud y tonificación corporal mediante sistemas de hidromasaje y tratamiento termal.

El balneario ofrece a los usuarios distintos servicios que incluyen piscina de hidromasaje, jacuzzi, piscina de contraste, terma romana, sauna, baño de vapor, dreams shower, ducha ciclónica y fuente de hielo.

El espacio abre de lunes a domingo en distintos horarios, con sesiones de 90 minutos para las que es necesario reservar a través de la web, en las oficinas de Logroño Deporte o vía telefónica.

MEJORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO

El pasado 1 de junio, las piscinas y el balneario del CDM Lobete cerraron con motivo de las obras de remodelación, unos trabajos que han permitido modernizar y optimizar el funcionamiento de ambas instalaciones, con mejoras encaminadas a incrementar la eficiencia energética, mejorar el confort de los usuarios y usuarias y reducir el consumo energético de una de las instalaciones deportivas con mayor uso de nuestra ciudad.

Las obras han sido realizadas por la empresa Veolia Servicios Norte S.A.U. con un presupuesto de 2.417.356,33 euros (IVA incluido) y se enmarcan en el convenio que el Ayuntamiento firmó con el Gobierno de La Rioja para adecuar de forma conjunta las instalaciones deportivas municipales a las necesidades que para la práctica deportiva de sus habitantes.

Los trabajos se han llevado a cabo por el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de un convenio de financiación con fondos FEDER.

El CDM Lobete es la segunda instalación deportiva más utilizada por los logroñeses, con 452.135 usos deportivos en 2025 en sus 4.964 horas de apertura. Las piscinas climatizadas (25 metros y vaso de enseñanza) registraron 142.221 usos, la sala de musculación, 81.872 usos, la pista polideportiva 97.026, la sala de actividades 17.834, y el espacio hidrotermal 54.174.