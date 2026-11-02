REAS invita a la ciudadanía a la Feria de Economía Social y Solidaria para ver que otro tipo de sistema "es posible" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum acogerá el próximo miércoles, 4 de noviembre, la segunda edición de 'ESSencial como el pulso; Silencioso, constante y vital', una Feria de Economía Social y Solidaria que permitirá conectar a organizaciones y dar a conocer a la ciudadanía el impacto de este tipo de economía "más inclusiva, democrática y resiliente frente a las crisis".

Un tipo de economía que "pone en el centro el bienestar de las personas y el cuidado del planeta" y que busca sensibilizar de que otro tipo de sistema es posible. Así lo han destacado esta mañana el secretario técnico de REAS Rioja, Alejandro Mendizábal, la coordinadora del mercado en La Rioja, Matilde Ballesteros, y la vocal de la junta directiva de REAS, Raquel Ramírez.

El acto de este próximo miércoles comenzará a las 09,30 horas con la inauguración a cargo de la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón. El cierre del espacio de las mesas redondas se realizará por parte del Comisionado Especial de la Economía Social del Gobierno de España, Jaime Iglesias. Por la tarde también estará abierta desde las 16,00 y hasta las 19,00 horas.

Durante toda la feria se podrá disfrutar de numerosas actividades. Habrá venta de productos (alimentación, textiles, artesanía, cuero, corcho, libros, dibujos). Entidades expondrán y explicarán sus proyectos y actividades. También se desarrollarán diferentes talleres de alfarería, seda pintada, costura, grabado láser, Tai Chi, cerámica e incluso se realizará un programa de radio por parte de los alumnos del Batalla de Clavijo.

También se podrán disfrutar de diferentes mesas redondas sobre educación, emprendimiento, cooperación internacional... todo ello con animación, cata de vinos y música en directo.

En esta ocasión, los organizadores insisten en la necesidad de acercarse al público más joven para que conozcan que este tipo de economía es posible. Por eso invitan a los centros educativos a acudir a Riojaforum. Las inscripciones para los centros todavía está abierta. Toda la información se puede obtener en essencial.reasrioja.com

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO

Como ha destacado Raquel Ramírez, esta feria pretende demostrar que las personas están en el centro de la economía. Aunque en La Rioja hay bastantes ejemplos de este tipo, con cooperativas u otras entidades, sí que es cierto que "hay que crecer más". Es fundamental, ha dicho, "que siga creciendo para situarse al nivel de la economía tradicional".

Para ello, con la feria de este miércoles se visibilizarán las entidades y proyectos que trabajan bajo este modelo. Algunas de estas familias pertenecen a REAS o al Mercado Social pero también otras a cooperativas, asociaciones con actividad económica o fundaciones.

En la economía social, indica Matilde Ballesteros, se pretende también poner en contacto a productores y consumidores para dar a conocer esos productos que se hacen con los criterios de REAS, "trabajo digno, equidad, sostenibilidad y compromiso con el entorno".

En la cita participarán así 35 stand con algunos de los ejemplos de economía social que se hacen en La Rioja e incluso a nivel nacional. En este punto, explica Ramírez, también se podrá conocer cómo funcionan las finanzas y seguros éticos, "en La Rioja no tenemos entidades de este tipo, pero están sonando mucho en comunidades vecinas".

Con todo ello, finalizan desde la organización, "la economía social está presente en todos todos los lugares. Puede estar centrada en los cuidados, en la alimentación, en la despoblación del territorio, en la enseñanza, en el mundo de la discapacidad... todo ello también se puede hacer desde la economía social que es más inclusiva y democrática".

La feria está organizada por REAS RIOJA/Mercado Social. Colaboran Asociación El Colletero, Fundación Pioneros y Cátedra de Economía Social y Solidaria de la UR. Está financiada por el Gobierno de La Rioja.