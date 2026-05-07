Rechazada una moción para un plan de calles escolares en Logroño, con el Gobierno local afirmando que "ya se actúa"

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de mayo, ha rechazado una moción presentada por el PSOE para poner en marcha un plan estratégico de calles escolares en la ciudad, ante lo que el Gobierno municipal ha afirmado que "ya se está actuando" en la mejora de los entornos de los colegios "y en toda la ciudad".

La propuesta ha contado con el voto a favor de la concejala no adscrita Eva Loza, Partido Riojano, Podemos y PSOE, y los 'no' de Partido Popular y VOX.

En el marco de esta moción ha intervenido Amaia Menchaca, en representación de FAPA, quien ha citado un estudio sobre calidad de aire en Logroño respecto a los niveles de dioxido de nitrógeno, según el cual, "solo un colegio en toda la ciudad cumple las recomendaciones de la OMS", con "otros 15" que superan las medidas aconsejadas, y "alguno incluso las triplica".

Una situación que ha relacionado directamente "con el aumento de la intensidad motorizada", por lo que ha mostrado la "preocupación" de las familias, así como la de otras muchas entidades, profesionales y asociaciones. Por eso, ha considerado que "es el momento de actuar".

Como proponente de la moción, la edil socialista Esther Espinosa ha aputnaod que "esta porpuesta no va solo de urbanismo, va de la salud de nuestros niños y niñas, y de calidad de vida de toda la ciudad".

En primer lugar, se ha referido a la seguridad vial, ya que "los entornos escolares deben ser los más seguros, y no lo son, no podemos normalizar los atropellos en estas zonas"; ha abogado por reducir la contaminación acústica; también la calidad del aire, "la mayoría de nuestros escolares está respirando aire que no es seguro en sus colegios"; y la autonomía infantil, "porque cuando el tráfico es la prioridad, los niños pierden independencia".

"Menos coches es menos ruido, menos contaminación, más seguridad y más autonomía", ha dicho la concejala, quien ha argumentado que "por eso, proponemos un plan estratégico con medidas concretas y una implantación planificada, comenzando por los centros más afectados". "Estamos definiendo el modelo de ciudad que queremos, poniendo a los niños en el centro", ha concluido.

Por parte de los grupos, la portavoz de Podemos Amaia Castro -que ha criticado que, por parte del Gobierno local, se rechacen los datos de la portavoz de FAPA- ha respaldado los datos aportados en el pleno, "que no son buenos".

Desde el PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha criticado que el Gobierno local "no tiene una política clara de movilidad, le falta el modelo de ciudad necesario, no tiene ningún proyecto para hacer más seguros los espacios infantiles".

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha afirmado que "la calidad del aire en Logroño es buena", al tiempo que ha criticado que, por parte del PSOE "se quiere volver a sus 'calles abiertas', plagando todo de su discurso ideológico", sin discutir la necesidad de asegurar los entornos escolares.

El también concejal del PSOE Álvaro Foncea, además de lamentar la descalificación de los datos del estudio de FAPA por parte del Gobierno local, ha apuntado a los problemas en los entornos escolares, comenzando por los atropellos, sobre los que ha pedido "datos reales"; la contaminación tanto del aire como la acústica; y la menor autonomía "por la dificultad de los menores para caminar por su entorno".

En respuesta, la portavoz del equipo de Gobierno Celia Sanz ha comenzado asegurando que "estamos trabajando desde el principio para que estos entornos mejoren, dentro de los barrios y de la ciudad", recalcando que "la calidad del aire de Logroño está entre las mejores de la ciudades españolas, y no hay ningún centro escolar que supere los límites con rigor científico necesario".

Ha rebatido, por ello, los datos que se han presentado en el pleno, ya que "el estudio no tiene rigor científico, está basado en un metodo orientativo y no es profesionalizado". Por contra, ha detallado que "en 2023, la situación era de 17,20 microgr/m3, con tendencia descendente, alcanzando con 14,20 en 2025", muy por debajo de los parámetros marcados, de 40 microgr/m3 ahora y 20 microgr/m3 en el futuro.

Se ha comprometido a "mejorar día a día", pero ha afirmado que "los discursos derrotistas que está dando hoy no son reales". Ha apuntado dos prioridades: "las familias y todo el entorno que les rodea, también los entornos escolares".

En este marco, ha citado actuaciones como "la creación de parques, con otros siete más por crear"; la elevación de pasos peatonales; la implantación de zonas seguras, como en el CEIP Obispo Blanco Nájera; la mejora y potenciación del transporte público o BiciLog; la plataforma única de la Glorieta; islas climáticas o el plan ante olas de calor; la plantación de mil árboles en la campaña 2026-2027.

"Seguiremos trabajando con responsabilidad en la línea de mejorar la calidad de vida y los entornos de toda la ciudad", ha concluido Sanz, que ha subrayado "la colaboración con el Gobierno de La Rioja para la medición de la calidad del aire, que -ha insistido- es buena en Logroño".