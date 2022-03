Rechazada la Proposición de Ley del PP para eliminar los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones

El Parlamento aprueba, por unanimidad, una propuesta sobre inversión en Primaria para el COVID-19, y otra para apoyar a afectados por enfermedades raras

El Parlamento de La Rioja ha rechazado, con los votos de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto, la toma en consideración de la Proposición de Ley, presentada por el PP para eliminar el Impuesto de Patrimonio y del impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad riojana.

La defensa de la propuesta ha corrido a cargo del diputado Alfonso Domínguez que ha indicado que en el caso del impuesto de patrimonio "hay que eliminarlo porque como dijo el propio consejero de Hacienda, Celso González, no tiene finalidad recaudatoria, porque recauda poco dinero, solo tiene una efectividad fiscal, y por lo tanto, lo más eficiente para el sistema tributario es eliminarlo".

Es un impuesto que "no tiene finalidad recaudatoria, sino censal", así como que "reduce la capacidad recaudatoria en La Rioja, porque los grandes patrimonios se van o buscan fórmulas, legales, para no pagarlo, y lo que sucede es que perdemos bases imponibles a nivel de renta que luego no revierten en la Comunidad Autónoma". Por ello, "cada euro que se recauda con el Impuesto de Patrimonio lo perdemos en otros impuestos, en creación de empleo y de crecimiento económico".

En relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Domínguez ha afirmado que "no nos gusta nada, por lo que hay que eliminarlo gradualmente, que lo que hace es penalizar el ahorro, el trabajo y la inversión, así como el esfuerzo de las personas en su vida, que ya han pagado impuestos toda su vida, y al fallecer y pasa a sus hijos tienen que volver a pagar". Ante ello, ha asegurado que "son unas antiguallas".

Por estos motivos, el portavoz del PP ha pedido que se apoye la toma en consideración de la propuesta hace que luego "vía presentación de enmiendas toquemos todos los impuestos para bajárselos a todos los ciudadanos de La Rioja" para "hacer un efecto neutro para que no pierda el presupuesto, que no se reduzca el dinero para los servicios públicos, pero que no pierda la gente y no se arruinen".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha indicado que eliminar esos dos impuestos "no alivia la situación de los ciudadanos que están sufriendo, sino que serviría para privilegiar a los que más tienen".

Ante ello, le ha reclamado un discurso "menos demagógico y barato", ya que la medida "seguiría privilegiando a los mismos, y restaría ingresos -cifrados en 25 millones de euros- y no corregiría los desequilibrios del sistema". Le ha reclamado al PP que "se posiciones con el pueblo y no con los más ricos".

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, por su parte, ha indicado que es contradictorio la petición del PP sobre todo "cuando fue un Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy en 2012, el que mayor subida de impuestos realizó".

Ha criticado, asimismo, que no eliminaron ambos impuestos cuando gobernaban, con mayoría absoluta, en 2011-2015, e incluso Rajoy "salió del Gobierno sin tocarlo, a pesar de las promesas electorales". Ocón, para concluir, ha señalado que hay que "hacer pedagogía" con el Impuesto de Patrimonio para que "contribuya más al sistema de bienestar quien más tiene", no sin antes indicar que la propuesta del PP "es insolidaria con quién peor lo está pasando".

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Belinda León, ha mostrado su apoyo a la medida del PP, al tiempo que ha reclamado una "reforma profunda del sistema tributario" realizado de forma "consensuada" para "crecer en eficacia, equidad y justicia".

PROPUESTAS POR UNANIMIDAD

Antes el pleno ha aprobado, por unanimidad, dos Proposiciones No de Ley, una del Grupo Parlamentario del PP, defendida por su diputado Alberto Olarte, para que se invierta todo lo posible en Atención Primaria y en salud pública para un cambio en el sistema de detección, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, actualizando el sistema de registro y de notificación de los casos para mejorar el abordaje y el tratamiento del mismo.

La otra propuesta, que ha salido adelante con los votos de todos los diputados de la Cámara, era del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, argumentada por su parlamentaria Pilar Rabasa, para que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a poner en el centro de nuestro sistema de salud a los aproximadamente diez mil riojanos afectados por enfermedades raras con peligro de muerte o invalidez crónica.