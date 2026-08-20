Recital y presentación este viernes de los trabajos de Celia BSoul y Javier Olivares en #agostoclandestino - AGOSTO CLANDESTINO

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Espacio Odisea acogerá, este viernes, a las 19,30 horas, la presentación de 'El oficio de ser frágil' de Celia BSoul (La Imprenta, 2026) dentro de la programación del 22 #agostoclandestino. Acompañará a la poeta el ilustrador Javier Olivares. Presentará el acto la gestora cultural Isabel Espuelas

'El oficio de ser frágil' es un proyecto artístico total de Celia Bsoul que se manifiesta tanto en un poemario como en un recital performativo, y que ya está siendo considerado uno de los lanzamientos literarios más relevantes del año.

La obra, publicada por la editorial La Imprenta y con un prólogo de la poeta Laura Casielles, Premio Nacional de Poesía Joven, es un valiente y sincero ejercicio de introspección que disecciona la vulnerabilidad humana para, desde sus escombros, construir una nueva fortaleza. Lejos de ser un simple catálogo de quejas o un espectáculo del daño, el libro se presenta como un mapa del dolor que conecta lo personal con lo genérico, gracias al micelio que compartimos, llámese tiempo, llámese ilusión, llámese relaciones personales, como apunta el periodista Jorge García Torrego.

La estructura del poemario es tan sencilla como efectiva: diez fragilidades que funcionan como capítulos y que, ya solo en sus títulos, conforman un poema en sí mismo, comenzando por tener un nombre y tener un cuerpo, pasando por podarte cada mañana hasta convertirte en un bonsái, caer por el hueco que se abre entre los apellidos o tratar al amor como a una fiera y no intentar domesticarla, hasta llegar a una décima fragilidad que no es, abriendo así un espacio para la reflexión y lo inefable.

A través de estas estaciones, la autora recorre los grandes temas que nos constituyen y nos quiebran: la identidad, el cuerpo, la familia, el amor, el trabajo, el patriarcado y la muerte, mostrando cómo estas debilidades acechan a la poeta y, como la aluminosis, ponen en peligro la estabilidad del edificio de la vida cotidiana.

La crítica ha destacado la capacidad de Bsoul para convertir la sinceridad en un puñal que desangra estas heridas con una crudeza que, sin embargo, nunca cae en el melodrama, abordando el peso de la rutina laboral al señalar que los adultos olvidan el idioma con que fueron niños para sobrevivir al trabajo, o la rabia contra el patriarcado al confesar que ojalá no hubiera acomodado mi cuerpo para parecer un jardín en el que poder tumbarse.

Pero también hay espacio para la ternura y la pureza del amor en versos como me miras y te miro, parecemos fugazmente eternos, logrando un equilibrio que permite volar con ligereza entre la intensidad, porque, la vida a veces aprieta y a veces se ríe. Al leerlo, se experimenta una profunda sensación de ser comprendido, como si la poeta susurrara un estuve ahí o un gracias por contarlo, despertando incluso en quienes conocen a la autora un sentimiento de culpa por no haber estado más cerca, lo que demuestra la potencia de su invitación a la fraternidad y la compasión.

Esta experiencia íntima y literaria trasciende el papel en el espectáculo homónimo que se presentó en la Feria del Libro de Madrid, donde los versos se combinan con cantos y pasajes narrativos para crear una experiencia inmersiva, en la que el cuerpo y la voz de la artista atraviesan el imaginario de la violencia, el amor y el trabajo, abordando la fragilidad de cuestiones cotidianas con una potencia que solo la palabra dicha y la presencia escénica pueden otorgar.

El libro, que cuenta además con la iconografía de Javier Olivares y una portada de Riki Blanco, se cierra con una pista en su contracubierta que condensa todo su espíritu: tengo un nuevo oficio: consiste en amontonar trocitos de luz y fingir un sol. Y esa es quizá la mayor lección de esta obra, que en la aceptación y el reconocimiento de nuestra propia fragilidad, asumiendo las fisuras y los miedos, se encuentra la única salida posible para seguir viviendo y construir una versión de nosotros mismos más auténtica y, paradójicamente, más invencible, porque la única manera de superar los obstáculos de la vida es entenderlos y aceptarlos, tal como hace Celia Bsoul al dibujar con los rotuladores del día a día un camino ascendente entre las ruinas.

Celia Fernández Escobar (Celia Bsoul) escribió su primer poema a los 7 años y se lo dedicó a una hoja seca. Desde entonces, ha desarrollado su carrera como poeta, performer y cantora, explorando géneros como el rap, la electrónica o el techno lánguido. Ha actuado en el CCCB, VOCIFERIO, Culture Night o Contemporánea Condeduque, entre otros espacios. En paralelo, se dedica a la creación de contenidos y guiones para programas de televisión y proyectos de cine, literatura y artes escénicas. También es profesora en talleres de poesía. Tras Ciudad de los otros (2023) en abril de este año publicó su segundo libro El oficio de ser frágil. Ambos están editados por La Imprenta.

Javier Olivares (Madrid 1964) Dibujante de historietas e ilustrador. Comenzó su andadura en la revista Madriz en los años 80. Como autor ha publicado numerosos álbumes de historieta y sus ilustraciones han aparecido en un buen número de libros editados por SM, Anaya, Santillana, Media Vaca o Nórdica y sus trabajos para prensa han aparecido en los periódicos El País , Público, El Mundo, El Correo o el Boston Globe.

En 2015 ganó el Premio Nacional de Cómic por la novela gráfica Las Meninas realizada junto a Santiago García. También con Santiago García ha publicado la novela gráfica La Cólera y el álbum de cómic La Guerra de los Mundos. Su última novela gráfica, publicada por Salamandra Graphic ha sido Samuel & Beckett, junto al escritor Jorge Carrión. Recientemente ha publicado, junto a la cantante Sofía Comas, el libro No Cesarán Mis Cantos, editado por La Imprenta en 2026 y ha creado ,también junto a ella, el espectáculo musical y visual Mira que te has de Morir, Mira que no sabes Cuando, estrenado el pasado año en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares.

Es autor de Cuentos de la estrella legumbre (Media Vaca, 2005), un compendio de viñetas que se sitúan en un espacio intermedio entre la literatura ilustrada y el apunte espontáneo.

Ha impartido talleres de ilustración en España, Latinoamérica y recientemente también en Seúl y es profesor titular de la Escuela Minúscula de Ilustración.

Isabel Espuelas Olagaray. Impulsora y organizadora de proyectos culturales, docente y traductora. Impulsora y gestora cultural, además de organizadora y creadora de redes que aglutinan a profesionales. Gracias a su fervor por las lenguas en general y en particular por el español -lleva en el ADN el haber nacido en la cuna del español, La Rioja-, ha sido el alma mater y la directora de las 9 ediciones de Trabalengua, un congreso divulgativo, divertido y desenfadado sobre lengua que convierte a La Rioja en la capital del español de hoy; también ha liderado 5 ediciones de EnClaro, unas jornadas virtuales e internacionales sobre lenguaje claro, además de cursos, talleres, clubes de lectura, encuentros y espectáculos donde el español es el protagonista.

Entre sus muchos próximos proyectos destacan la divulgación y promoción de nuevas formas de conocer y descubrir el uso de la lengua a través de actividades culturales y lúdicas dirigidas a distintos tipos de público. Traductora de Wine Folly: Edición Magnum - La guía maestra del vino, ganador del James Beard Award en 2019 al mejor libro del mundo en la categoría de Bebidas.