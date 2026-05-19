Los rectores eligen hoy a Julián Garde nuevo presidente de la CRUE

Archivo - El nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde, durante el acto de su investidura, en el Campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha, a 30 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Manc - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los rectores elegirán este martes 19 de mayo al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en sustitución de Eva Alcón, dado que es el único candidato que se ha presentado al cargo.

José Julián Garde López-Brea (Madrid, 1966) es Catedrático de Universidad desde 2003 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología (ETSIAMB). Realizó la licenciatura y el doctorado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el título de Doctor en 1993.

Su actividad docente en la UCLM en el área de Producción Animal se ha centrado siempre en las disciplinas de Fisiología y Reproducción, siendo profesor en los grados de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, Farmacia y Biotecnología, así como en el Máster en Ingeniería Agronómica y en el Máster en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos, del que fue Coordinador desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2020.

Inició su actividad investigadora en el Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en 1989, desarrollando a partir de entonces varias líneas de investigación pioneras en la aplicación de diferentes biotecnologías reproductivas a la conservación y producción animal.

Director de más de 30 proyectos de investigación, es autor de más de 140 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de impacto en el campo de las ciencias veterinarias, la ecología, la ciencia animal y la biología reproductiva, destacando varias contribuciones publicadas en la revista Science.

Es Académico de Número de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias de España desde 2007, de la Real Academia Nacional de Doctores de España desde 2017 y Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha desde septiembre de 2020.

En el ámbito de la gestión universitaria en la UCLM ha ocupado diversos cargos, tales como Subdirector de Investigación y Secretario Académico de la ETSIAM (1996-1999), vicedirector y director del Instituto mixto con el CSIC de investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) (1999-2004), y vicerrector de Investigación y Política Científica (2011-2020), siendo responsable, entre otros, de la gestión del Campus de Excelencia Internacional en Energía y Medio Ambiente (CYTEMA) y de los Estudios de Doctorado. Desde diciembre de 2020 es Rector de la UCLM.

A nivel nacional, y en relación con la gestión universitaria y de la actividad investigadora, ha sido vocal del área de Ganadería de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), vocal asesor y presidente del Comité 6.1 (Tecnologías Mecánicas y de la Producción) de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), presidente de la comisión sectorial de I+D+i de la CRUE y miembro del grupo técnico de trabajo encargado de elaborar el documento de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027. Es actualmente vocal del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y patrono de la FECYT.