La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino abre la votación al público para elegir el People's Choice Award

Los Best Of Bilbao-Rioja compiten por el premio internacional del público - BEST OF BILBAO-RIOJA

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino - Great Wine Capitals Global Network - ha abierto, hasta el 8 de diciembre, la votación al público para elegir el People's Choice Award. Los ganadores en los Premios Best Of Wine Tourism 2026 Bilbao-Rioja se enfrentan en esta última fase de los premios Best Of a la competencia internacional, buscando el apoyo global de los aficionados al turismo del vino.

Los proyectos ganadores que representan la excelencia de Álava, Bizkaia y La Rioja compiten por obtener el reconocimiento del público en las siguientes categorías, destacando su compromiso con la calidad y la experiencia integral del enoturismo:

Bodegas Faustino (Oyón, Álava) - Arquitectura, Parques y Jardines

Hotel Viura (Villabuena de Álava) - Arte y Cultura

Ramón Bilbao (Haro, La Rioja) - Experiencias Innovadoras de Enoturismo

Palacios Vinos de Finca, Bodegas Nivarius y Proelio (Nalda, La Rioja) - Prácticas Sostenibles de Enoturismo

Restaurante Las Lías (Bilbao) - Experiencias Enogastronómicas

Hospedería de Los Parajes (Laguardia, Álava) - Alojamientos

Brittany Ferries (Bilbao) - Servicios de Enoturismo

Bilbao-Rioja busca revalidar su liderazgo

El eje turístico Bilbao-Rioja parte con una posición de prestigio, demostrada en el certamen del año pasado donde sus proyectos lograron un éxito histórico. En la edición anterior, los candidatos de Bilbao-Rioja sumaron más del 25 por ciento de los votos del público en todo el mundo, un "notable logro que subraya su excelencia", según declaraciones que realizó entonces la dirección general mundial de estos premios.

El presidente de Great Wine Capitals Bilbao-Rioja, Juan M. Sáenz de Buruaga, anima a la participación: "Tras el éxito del jurado profesional, el apoyo del público es fundamental. Nuestros ganadores son embajadores de una experiencia que va más allá de la cata, poniendo el acento en la dedicación de nuestros profesionales y abarcando la sostenibilidad, la arquitectura, la cultura y la excelencia gastronómica y de alojamiento. Es el momento de mostrar al mundo la calidad de nuestro enoturismo."

CÓMO VOTAR

La votación se realiza a través de la página web de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, seleccionando a los ganadores de cada categoría y enviando un voto agregado al final del proceso de votación.

El plazo para emitir el voto finaliza el lunes 8 de diciembre.

Los Premios Best Of Wine Tourism Awards, que se celebran desde 1999, ponen de relieve la calidad de las empresas de enoturismo de once regiones líderes mundiales. La votación del público es el colofón tras la selección profesional de un jurado compuesto por especialistas del sector y de los medios de comunicación.

GREAT WINE CAPITALS GLOBAL NETWORK

Great Wine Capitals es la red internacional que une a las principales ciudades y regiones vitivinícolas del mundo: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Hawke's Bay (Nueva Zelanda), Lausana (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Los Best Of Wine Tourism Awards, establecidos en 1999, son el reconocimiento más prestigioso del sector, distinguiendo la innovación, sostenibilidad y excelencia en el turismo del vino a nivel global.

El Comité Bilbao-Rioja de Great Wine Capitals está integrado por las Cámaras Oficiales de La Rioja, Bilbao y Álava; el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja. Este organismo coordina la participación de las empresas enoturísticas de Álava, Bizkaia y La Rioja en la red internacional.