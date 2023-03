REDOX multiplica sus esfuerzos para concienciar a la juventud de los riesgos del consumo de drogas y alcohol al volante

El programa contará con testimonios de personas que han sufrido accidentes de tráfico tras ingerir alcohol



Cruz Roja y el IRJ refuerzan el programa 'REDOX' con incremento presupuestario para concienciar a la población juvenil de los riesgos que implica en consumo de drogas y alcohol en el día a día y, especialmente, a la hora de coger un vehículo. Un programa de educación para la salud que pretende que la juventud riojana disponga de las herramientas adecuadas para tener una vida saludable.

De esta manera, el programa triplica su presupuesto con respecto a otras ediciones con el fin de llegar a más jóvenes y ofrecer más actividades que les ayuden a disfrutar de un ocio sano y seguro. En este año quieren llegar a 3.200 personas jóvenes y a 14 localidades riojanas.

Así lo han presentado este jueves el presidente de Cruz Roja en La Rioja, Fernando Reinares, junto al director general de Juventud, Paco Rivero, y la directora autonómica de Cruz Roja Juventud, Flor Rodríguez. Además, el acto ha contado con la presencia de Rafael quien, en su juventud, con tan solo 21 años, sufrió un accidente de tráfico tras ingerir alcohol.

El presidente de Cruz Roja en La Rioja ha destacado la importancia de este programa una vez que "parece" que se "normaliza" el consumo de determinadas drogas, como el alcohol o el tabaco, "que se consideran hábitos en lugar de enfermedad".

"Parece que el uso de sustancias es una ayuda para relacionarse socialmente pero lo cierto es que tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo además de que puede poner en riesgo sus vidas y las de los demás", ha reflexionado.

"PARECE QUE NUNCA PASA NADA"

Por su parte, Paco Rivero ha querido poner en valor lo erróneo de pensar en el "nunca pasa nada". Sobre ello, ha dicho, es sobre lo que queremos reflexionar con los jóvenes.

"En el IRJ trabajamos continuamente para adaptarnos a los nuevos entornos que son inciertos y volátiles. Sabemos que todo cambia pero debemos ser capaces de estar de la manera mas útil con los jóvenes y para ello está este proyecto que pretende llegar a este sector de la población de otra manera, adaptándonos a sus tiempos y a sus formas, y gracias a Cruz Roja y su esfuerzo podemos hacerlo".

De ahí -ha indicado- el incremento del presupuesto de la subvención "porque sabemos que es un proyecto con objetivos muy importantes".

Como ha explicado Rivero, este programa contará con diferentes charlas, encuentros, reflexiones y actividades que tendrán a los jóvenes como protagonistas.

Además, el programa cuenta con una aceleradora para la mejora continua -de mano de un equipo del IRJ y de Cruz Roja- para ver "cómo podemos ir mejorando día a día".

ESCUELA DE PRIMAVERA Y 'REDOX' FEST

Por su parte, Flor Rodríguez ha explicado que REDOX contará también con una escuela de primavera que tendrá lugar los días 28 y 29 de abril en el IRJ para ayudar a voluntarios a reforzar conocimientos y, para el mes de septiembre, están organizando el 'REDOX Fest', un festival alternativo -sin alcohol ni drogas- para demostrar a los jóvenes que el ocio también tiene vías alternativas. Además servirá de escaparate para enfocar a artistas riojanos.

Desde Cruz Roja -ha indicado- también redoblaremos esfuerzos para multiplicar nuestra presencia en espacios de ocio nocturno. "Ya estamos en las principales fiestas universitarias y queremos seguir creciendo en fiestas de pueblos, por ejemplo, para mejorar nuestras intervenciones".

"UNAS CERVEZAS DE MÁS"

Finalmente, Rafael ha tomado la palabra para explicar que "hace 24 años, cuando tenía 22, sufrí un accidente de tráfico que me cambió la vida radicalmente". Como ha relatado, "después de una noche de fiesta, y de tomar unas cervezas de más, cogí el coche y no me puse en cinturón de seguridad".

En el camino, tras encontrarse una placa de hielo, "no me hice con el volante y al no llevar puesto el cinturón salí por un cristal e impacté contra el asfalto".

A consecuencia del accidente sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y "mi vida cambió para siempre". "Han pasado 24 años de aquello y las secuelas perduran. No son visibles pero he perdido la visión del ojo izquierdo, la audición y tengo limitaciones importantes en mi día a día".

Ante ello, ha dicho, "tolerancia cero" con el alcohol al coger el volante y, también, la importancia del uso del cinturón de seguridad". De todo ello, para explicar su experiencia y concienciar a la juventud, hablará en las diferentes charlas que mantendrá gracias a participar activamente en el proyecto 'REDOX' por institutos y centros riojanos.