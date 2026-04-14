La reforma de la Sala Amós Salvador la hará más eficiente, domótica y permitirá nuevas actividades o exposiciones - EUROPA PRESS

LOGORÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma de la Sala Amós Salvador han finalizado, para postular a la instalación como un edificio digital y más eficiente en materia energética. Los trabajos han supuesto una remodelación completa del espacio y se han centrado en la climatización mediante aerotermia y la iluminación de la instalación, así como aspectos de domótica. De este modo, la sala podrá albergar nuevas actividades o exposiciones.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a los concejales de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, y de Cultura, Rosa Fernández, y al arquitecto responsable de la obra, Sergio Rojo, ha visitado este martes el espacio remodelado.

Los trabajos de la sala de arte municipal han supuesto la reforma completa del edificio y la apuesta por la eficiencia energética y la digitalización y domotización del espacio.

El primer edil, Conrado Escobar, ha destacado que "no solo se ha recuperado la parte externa y la parte superior del edificio, sino que se ha convertido en un edificio más accesible y eficiente energéticamente gracias a la más avanzada tecnología".

La remodelación del edificio ha sido completa y, tal y como ha señalado Escobar, se ha centrado en dos aspectos clave, ya que, "en primer lugar, la eficiencia energética. Se han mejorado los sistemas de iluminación, así como la climatización con sistema de aerotermia, permitiendo reducir los consumos y haciendo del edificio un espacio más eficiente".

"Y, en segundo lugar -ha añadido-, la digitalización. La sala ha sido objeto de la implantación de un sistema puntero de gemelo digital que permite la recogida de datos, algo que permitirá monitorizar en remoto el grado de humedad, de temperatura o los aforos, entre otros indicadores".

El alcalde ha recalcado que "este mayor conocimiento y control, ofrecerá una mejora innegable en el uso del edificio siendo más eficientes en el aprovechamiento del espacio".

Las obras arrancaron el pasado mes de noviembre y se dieron por concluidas este 7 de abril. En el mes de mayo se espera que pueda abrir sus puertas con una nueva exposición de arte contemporáneo en la que ya trabajan los técnicos municipales del área de cultura.

Escobar ha querido hacer hincapié en que "esta remodelación sitúa la sala municipal a la vanguardia del arte en el norte de España".

OBRAS FINANCIADAS CON EL 'PLAN XACOBEO'

Estas obras forman parte del denominado 'Plan Xacobeo', un programa financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un plan que ha permitido también la reforma de otros espacios públicos como la cafetería y los baños del parque de La Grajera, los baños y el patio del albergue de peregrinos, la Casa de Camineros o la iluminación del Cubo del Revellín, entre otros espacios municipales claves para en el Camino de Santiago a su paso por nuestra ciudad.