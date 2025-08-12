Reforzada la atención domiciliaria de Cuidados Paliativos con una nueva dotación de recursos ortoprotésicos

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Rioja Salud refuerza su compromiso con la asistencia integral a los pacientes de la unidad de Cuidados Paliativos de La Rioja al incorporar nuevos recursos ortoprotésicos destinados a la atención domiciliaria. Esta iniciativa mejora la calidad de vida de las personas que afrontan enfermedades avanzadas, así como de sus familiares.

Esta actuación se enmarca en los principios recogidos en la nueva Ley de Garantías y Derechos de las Personas con Necesidades Paliativas de La Rioja, que reconoce el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales en el lugar que elijan.

Entre los recursos disponibles para esta modalidad de apoyo se encuentran cinco sillas de ruedas, que mejoran la movilidad y la autonomía; cinco andadores, que promueven la seguridad de los desplazamientos; sillas de aseo, que permiten una higiene más cómoda y segura para personas con movilidad reducida; dos plataformas giratorias, que ayudan en las transferencias y cambios de posición; camas articuladas, diseñadas para favorecer el descanso y las tareas de cuidado; y grúas de movilización, que reducen el esfuerzo físico de los cuidadores y aumentan la seguridad del paciente.

El procedimiento de cesión del equipamiento se inicia con la evaluación individualizada de las necesidades de cada paciente por parte de los equipos de atención domiciliaria. En caso de identificarse que la utilización de determinados recursos resulta indicada, las trabajadoras sociales de la unidad de Cuidados Paliativos gestionan la logística de la cesión de los mismos. Este enfoque responde al principio de atención personalizada y al respeto a la autonomía del paciente, valores fundamentales de la nueva normativa autonómica.

Gracias a esta nueva dotación, la unidad de Cuidados Paliativos de La Rioja refuerza su capacidad para ofrecer una atención adaptada a las necesidades individuales, garantizando el alivio del sufrimiento físico, psíquico y social, y protegiendo en todo momento la dignidad, intimidad y autonomía personal de los pacientes.

MÁS DE 2.500 PACIENTES SON ATENDIDOS ANUALMENTE EN DOMICILIOS

El servicio de atención domiciliaria en la unidad de Cuidados Paliativos de La Rioja está conformado por cinco equipos integrados por un médico y una enfermera, respaldados por cinco psicólogos y cuatro trabajadores sociales, que ofrecen apoyo tanto a pacientes como a sus familias.

Anualmente el personal médico y de enfermería atiende entorno a 2.500 pacientes en sus domicilios en más de 4.500 desplazamientos. Además, los psicólogos se desplazan en más de 2.000 ocasiones para atender a más de 1.000 pacientes y a más de 2.000 familiares. Por último, las trabajadoras sociales atienden a más de 2.000 pacientes en más de 3.000 visitas.

Además de la atención domiciliaria, la Unidad de Cuidados Paliativos dispone de una planta en el Hospital de La Rioja compuesta por 10 habitaciones individuales, así como de una consulta externa en el mismo centro médico. La unidad se completa con un equipo de soporte hospitalario que realiza interconsultas en el Hospital Universitario San Pedro, en residencias de mayores y en centros de convalecencia.

LEY PIONERA

El Parlamento de La Rioja aprobó el pasado 19 de junio la Ley de Garantías y Derechos de las Personas con Necesidades Paliativas, un texto legal pionero que establece un marco normativo específico para asegurar la atención integral, individualizada y continuada a los ciudadanos riojanos que se encuentran en fases avanzadas de enfermedades incurables y ya no responden a tratamientos curativos.

Entre los aspectos clave que regula la nueva norma destacan el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el lugar elegido por el paciente, ya sea en su domicilio, en el hospital o en un centro residencial; el derecho al alivio del sufrimiento físico, psíquico y social; la protección de la dignidad, la intimidad y la autonomía personal; la posibilidad de rechazar o solicitar la retirada de intervenciones y de tomar decisiones informadas sobre el tratamiento; así como la incorporación de conceptos técnicos como la sedación paliativa, la planificación anticipada de decisiones y la lucha contra la obstinación terapéutica.