Reforzada en las aulas la prevención frente a enfermedades de mosquitos en el marco de la Estrategia 'One Health' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha participado este martes, 12 de mayo, en el Colegio Salesianos Domingo Savio de Logroño, en un taller práctico centrado en la prevención, vigilancia y control del mosquito tigre.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través del Servicio de Salud Ambiental y Nutrición, dentro de las actuaciones del Plan de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por artrópodos vectores de La Rioja.

La actividad se desarrolla en el marco de la Estrategia 'One Health' ('Una Sola Salud'), que promueve un enfoque integral de la salud humana, animal y ambiental, y refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con la prevención de riesgos emergentes para la salud pública mediante la información, la educación y la implicación de la ciudadanía.

COORDINACIÓN

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha destacado que "este taller forma parte de la estrategia 'One Health' que impulsa el Gobierno de La Rioja, un enfoque que entiende que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están estrechamente relacionadas y deben abordarse de forma coordinada para proteger la salud de la población".

Martínez ha recordado además que "en 2025 se aprobó el Plan de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por artrópodos vectores, en el que se enmarca esta actividad".

En este sentido, ha subrayado que "además de la ciencia y la tecnología, la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir riesgos como los asociados al mosquito tigre, y por eso es tan importante implicar a los jóvenes para que incorporen estas medidas preventivas en su día a día y actúen como agentes de sensibilización en sus familias y su entorno".

PREVENCIÓN FRENTE AL MOSQUITO TIGRE

Este taller da continuidad al trabajo iniciado el pasado 16 de abril con el proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que participa el Colegio Salesianos Domingo Savio dentro de su programa educativo nacional.

La Rioja suscribió en 2025 un protocolo de colaboración con el CSIC para promover esta plataforma de vigilancia ciudadana, que permite notificar la presencia de especies como el mosquito tigre y contribuye a reforzar la detección precoz y el seguimiento de posibles riesgos para la salud pública.

Gracias a esta colaboración, La Rioja forma parte de la red nacional de seguimiento de mosquitos invasores, fortaleciendo sus capacidades de vigilancia frente a enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, el Zika o el chikungunya.

Este centro educativo logroñés participa este curso en el programa de Mosquito Alert, una iniciativa con más de diez años de trayectoria y financiada mayoritariamente por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la que participan alrededor de 50 centros de toda España. En este caso, el alumnado de 2º de ESO desarrolla un proyecto centrado en el papel de los comunicadores científicos, con el objetivo de acercarse al conocimiento científico y desarrollar competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la divulgación y la comunicación de la ciencia.

Por su parte, la profesora de Biología del Colegio Salesianos Domingo Savio, Clara Marrodán, ha explicado que esta iniciativa encaja con el enfoque educativo del centro orientado a fomentar una ciudadanía activa y comprometida con su entorno. "El alumnado no solo estudia el mosquito tigre desde una perspectiva científica, analizando huevos, larvas y ejemplares adultos, sino que también participa en una campaña de sensibilización dirigida al propio colegio, al barrio y a las redes sociales, convirtiéndose en parte activa de la prevención y del cambio social", ha señalado.

En esta segunda sesión, más específica sobre mosquito tigre, el alumnado conocerá qué es esta especie invasora, cómo ha llegado a España y a La Rioja, cuál es la situación actual y por qué su vigilancia resulta relevante desde el punto de vista de la salud pública. Además, se abordarán sus características biológicas, con especial atención a la identificación de criaderos y a las medidas preventivas que pueden aplicarse en entornos domésticos y urbanos para evitar su proliferación.

La actividad incorpora también una parte práctica de vigilancia entomológica, en la que se mostrarán herramientas como trampas para ejemplares adultos y ovitrampas, utilizadas para detectar la presencia de esta especie. Como parte del taller, se instalarán dos ovitrampas en el propio centro educativo, que serán revisadas semanalmente por el alumnado, favoreciendo así su participación activa en la vigilancia entomológica y en la detección precoz.

Además del aprendizaje en el aula, esta iniciativa busca generar un efecto multiplicador, de manera que el alumnado participante pueda trasladar los conocimientos adquiridos a otros estudiantes del propio centro y de otros entornos educativos, ampliando así el alcance de esta acción de sensibilización.

Con este tipo de actuaciones, el Gobierno de La Rioja continúa reforzando una estrategia integral de salud pública basada en la anticipación, la prevención y la participación activa de la ciudadanía ante amenazas emergentes.