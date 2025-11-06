Reforzada la seguridad vial en la carretera LR-113 entre Villavelayo y el límite con Burgos tras una inversión de 4,7M - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la carretera autonómica LR-113 entre Villavelayo y el límite de La Rioja con la provincia de Burgos ha recuperado hoy, día 6, la completa normalidad del tráfico tras la finalización de las obras de ensanche y mejora ejecutadas por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento.

Esta actuación, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 4.742.256 euros, ha permitido la adecuación de un trayecto de 10,450 kilómetros de longitud. Las obras, que comenzaron en el primer trimestre de 2024, han sido efectuadas por la UTE Villavelayo LR-113, formada por las empresas Riojana de Asfaltos e Ismael Andrés.

El Ejecutivo regional ha realizado este importante esfuerzo inversor dentro de su compromiso con la mejora de las infraestructuras y la cohesión y vertebración del territorio, y con la lucha contra la despoblación que afecta al medio rural riojano.

El proyecto se ha dividido en dos tramos: desde el límite de la Comunidad Autónoma con Burgos hasta Canales de la Sierra (kilómetro 0 al 6,120); y entre Canales de la Sierra y Villavelayo (kilómetro 6,880 al 10,450).

TRAMO ENTRE BURGOS Y CANALES DE LA SIERRA

Además del refuerzo del firme, en el primer tramo mencionado se ha modificado el trazado en planta y alzado en el kilómetro 0,900 para ampliar el radio de las curvas, realizando un despeje en la zona de la margen izquierda, en el entorno de la intersección con el camino de acceso a la ermita de la Soledad, y ampliando el acuerdo vertical en rasante para aumentar la visibilidad y suavizar la rodadura.

Por otro lado, se han eliminado curvas de radio reducido entre los kilómetros 1,500 y 2,100, se han suprimido la curva y contracurva entre los kilómetros 5,190 y 5,410, y se ha modificado levemente el trazado y ampliado la plataforma entre los kilómetros 5,550 y 5,470 para habilitar una zona de tránsito de la vía pecuaria.

De igual modo, en las zonas de variación de trazado se ha adoptado como sección transversal la formada por carriles de 3 metros, arcenes de 0,50 metros y bermas de anchura mínima de 0,50 metros. También se han ampliado las tres tajeas existentes en este tramo para mantener la anchura de la calzada sobre estas estructuras.

Tramo entre Canales de la Sierra y Villavelayo Respecto al tramo entre Canales de la Sierra y Villavelayo, se ha ampliado la plataforma hasta conseguir un ancho de 7 metros, con dos carriles de 3 metros y arcenes de medio metro. Asimismo, se ha dotado a todo el tramo de bermas exteriores de 0,8 metros de anchura, se ha mejorado el trazado tanto en planta como en alzado, y se ha extendido un nuevo paquete de firme.

Igualmente, se ha ejecutado una estructura tipo losa volada en la zona donde no era viable la ampliación, y se ha ampliado la sección transversal de los puentes que atraviesan el cauce del río Najerilla.

ACTUACIONES COMUNES EN AMBOS TRAMOS

Por último, se han realizado las siguientes actuaciones en ambos tramos: mejora del drenaje longitudinal; limpieza, prolongación o demolición de obras de drenaje transversal, y construcción de nuevas obras de drenaje transversal; renovación de la señalización horizontal y vertical de acuerdo con la normativa y disposición de nuevas barreras y elementos de seguridad vial; restauración del medio natural; y estabilización de taludes y reposición de sistemas de contención en puentes.