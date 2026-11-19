1135415.1.260.149.20261119115952 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado hoy en Logroño rebajar la edad de voto a los dieciséis años para "ensanchar la democracia y reforzar derechos".

Rego ha participado en un encuentro sobre juventud e infancia al que han asistido diferentes entidades sociales que trabajan con este sector, además de la candidata al Congreso por la La Rioja de IU-Frente Amplio, Alda Díez; el candidato al Senado, Diego Mendiola; o los diputados de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno y Carlos Ollero.

Su presencia en La Rioja se ha encuadrado en un apoyo a las candidaturas de Frente Amplio "desde el convencimiento y desde la importancia que tienen las políticas de juventud e infancia".

En declaraciones a los medios de comunicación ha destacado que la infancia, y la juventud, son "sujeto de derecho" y esto, ha recalcado, "es decir mucho en realidad".

"Esto significa servicios públicos, reconocimiento de la participación de los jóvenes y de los niños en los asuntos de la política pública del país, prestación universal por crianza y una renta de ciudadanía para todos los niños y niñas de este país de cero a dieciocho años", ha relatado.

La ministra se ha detenido en la reivindicación de ampliar la edad de voto a los dieciséis años porque, ha visto, "ensanchar la democracia y reforzar derechos pasa también por aumentar y reforzar la participación de la juventud en política".

Ha sumado otra medida como "la cuestión de la vivienda como uno de los asuntos centrales". Y es que, ha considerado, "necesitamos seguir empujando la política de vivienda" con medidas como el último real decreto aprobado, que ha visto "de mínimos".

La ministra ha entendido que las políticas de vivienda deben hacerse dentro de un "diálogo abierto con la juventud, que es quien se está movilizando en las plazas y reclamando una política verdaderamente ambiciosa".

Ha citado como medidas que se están pidiendo "que se grave a los grandes tenedores, que reconsideremos colectivamente como sociedad la cuestión de la acumulación de la propiedad, de la acumulación de vivienda".

Junto a esto, "cómo se está dañando el derecho al acceso a la vivienda; además de la necesidad de un parque público de vivienda". En definitiva, "la vivienda como garantía y como derecho y no como objeto de especulación".

Para Rego, por otro lado, "un país que tiene unos índices económicos extraordinarios tiene que ser capaz de desplegar mecanismos de justicia económica para que todas las niñas y niños de este país reciban de alguna manera una parte de esos beneficios".

Se ha referido, también, a los menores no acompañados que llegan a España, señalado como uno de los temas en los que Izquierda Unida tiene una "posición más nítida" el de conformar "una sociedad de acogida", dado que "sí hay recursos para recibirles con dignidad".

Ha puesto el acento en la necesidad de "romper la imagen de criminalización y de persecución a la infancia migrante no acompañada" así como en "dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales que están en el sector de la protección de la infancia".