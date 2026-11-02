Reino Unido convierte octubre en el "Mes de Rioja" - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha celebrado a lo largo del mes de octubre la iniciativa "Rioja Wine Month" (o "El Mes de Rioja") en Reino Unido.

En total, 125 establecimientos, entre restaurantes, bares, vinotecas y otros distribuidores y minoristas en más de una treintena de ciudades a lo largo de todo Reino Unido -como Londres, York, Newcastle, Birmingham, Manchester, Oxford, Cardiff y Edimburgo- participan en el Mes de Rioja, ofreciendo distintas actividades para dar a conocer y disfrutar de la diversidad y calidad de los vinos de la Denominación.

La iniciativa forma parte de la campaña que el Consejo Regulador mantiene en el país de forma permanente y comprende una serie de activaciones diferentes dirigidas tanto a público profesional como a consumidor.

De este modo, se han desplegado catas guiadas, maridajes con el plato estrella de cada restaurante, tickets para probar referencias vitivinícolas de Rioja por copas, así como refuerzo de la visibilidad en distintos puntos de venta y acciones digitales.

Todo ello, para poner en valor la versatilidad y diversidad de los vinos de Rioja y seguir trasladando al público británico la calidad de sus blancos, rosados, tintos y espumosos.

Además, el pasado 13 de octubre se celebró el concurso Rioja Wine Quiz, un formato innovador y educativo diseñado para ampliar y consolidar el conocimiento del sector profesional británico sobre la Denominación de forma amena y participativa.

Celebrado en el emblemático restaurante Barrafina de Covent Garden (Londres) y presentado por el galardonado periodista especializado Chris Losh, el encuentro reunió a sumilleres, compradores, importadores y otros profesionales del sector en una velada que combinó preguntas sobre Rioja, pruebas y catas a ciegas, además de una degustación de más de 20 referencias de la DOCa.

Los ganadores recibieron 500 libras que pueden canjear para adquirir vino de Rioja en los establecimientos participantes. A modo de cierre, el Consejo también organizó una cena con los profesionales del sector para poner en común y explorar próximas actividades y oportunidades comerciales.

"RIOJA ROUTE": LA GUÍA PARA DISFRUTAR DE RIOJA EN LONDRES Y REINO UNIDO.

Dentro del despliegue de iniciativas del "Rioja Wine Month", cobra especial protagonismo "Rioja Route", un itinerario gastronómico por algunos de los mejores bares y restaurantes pensado para los amantes del vino de Rioja y la buena cocina que convierte a Londres en uno de los lugares idóneos para disfrutar de Rioja.

En la capital británica, la ruta propone un recorrido por algunos de los espacios gastronómicos con raíces españolas más influyentes, como Camino (en varios de sus locales, incluyendo su bar especializado Bar Rioja), Arros QD en Mayfair (del galardonado chef Quique Dacosta), El Pirata, Maresco y Sabor, ofreciendo maridajes exclusivos, selecciones de referencias vinícolas de Rioja por copas y catas tematizadas.

Esto, sumado al resto de experiencias extendidas por todo el país en comercios y vinotecas de referencia -como Alberrys Wine Bar en Canterbury, The Wine Room en East Molesey, Wine World en el suroeste o Once Upon A Vine en Leeds- y otros establecimientos de restauración convierten a esta iniciativa en una guía de referencia para saber dónde descubrir y brindar con Rioja no solo en el mes de octubre.

Con estas acciones, la Denominación intensifica su promoción en Reino Unido, su principal mercado de exportación en términos de valor y volumen.

El país británico acapara un tercio de la exportación de Rioja; solo en 2025, la DOCa comercializó cerca de 37,5 millones de botellas en el país, siendo una de las marcas de referencia de vino de calidad imprescindible para los consumidores británicos.