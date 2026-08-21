Renovado el sistema de iluminación del Monasterio de Santa María del Salvador de Cañas

Visita de Capellán y Arraiz al Monasterio de Cañas - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, entre otra autoridades, han visitado este viernes el Monasterio de Santa María del Salvador de Cañas debido a la culminación de los trabajos de renovación y modernización de la iluminación de los espacios expositivos, financiados con los fondos europeos.

Durante la visita, acompañados del alcalde de Cañas, Roberto de Corta, y del abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y responsable de la gestión de la Abadía de Cañas, Francisco José Suárez, han comprobado el resultado de las actuaciones más recientes realizadas para mejorar la iluminación de los espacios expositivos del Monasterio que, por un importe total de 139.552,98 euros, está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Los trabajos, finalizados el pasado mes de mayo, han permitido modernizar y adecuar el sistema de iluminación de los espacios visitables-claustro bajo, cilla, sala de las reliquias, sala capitular e iglesia- mediante la incorporación de soluciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades museográficas actuales. Así, la intervención permite, respetando los valores arquitectónicos del edificio, mejorar la experiencia de las personas que lo visitan al contemplar las obras histórico-artísticas expuestas, además de reforzar su conservación preventiva.

Estas actuaciones se suman a la importante intervención realizada para la restauración del presbiterio de la iglesia gótica de la abadía, finalizada en 2025 tras una inversión de 305.007,91 euros con cargo de fondos propios de la Comunidad Autónoma, con varias intervenciones que han consistido, por ejemplo, en la limpieza y consolidación de canterías, cajeado de los sillares, pintado de los paramentos, repaso de las cubiertas, sellado de las placas de alabastro, ejecución de nueva instalación eléctrica, etc.

El Gobierno de La Rioja ha señalado que sigue dando pasos firmes en la restauración de esta abadía cisterciense, una de las joyas patrimoniales de la región. Así, para los próximos meses se prevé una ambiciosa intervención para reparar las cubiertas del ala sur del claustro y de las edificaciones anexas, para la que ya se ha encargado la redacción de un proyecto; así como la realización de los estudios pertinentes para buscar soluciones y evitar la acumulación de agua de lluvia en el patio.

En este sentido, el presidente del Gobierno de La Rioja ha destacado durante su visita la colaboración de las administraciones y el esfuerzo conjunto para "cuidar, preservar y potenciar este Monasterio, una joya del patrimonio histórico-cultural de la región y un recurso clave para la dinamización turística de esta zona".

A su vez, ha resaltado el compromiso del Ejecutivo autonómico por conservar el patrimonio de la región y "por seguir atendiendo las necesidades que tiene un conjunto patrimonial tan importante como el de Cañas, por eso trabajamos ya en proyectos como la recuperación de las bóvedas de los claustros y para actuar sobre las humedades del claustro, con el objetivo de que el Monasterio de Cañas siga estando en las mejores condiciones de conservación y sea un atractivo más para disfrute de los visitantes".

Arraiz, por su parte, ha destacado la importancia de los fondos europeos captados por el Gobierno de España porque están consiguiendo llegar a multitud de materias y ámbitos, desde "la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural hasta la mejora de los servicios públicos y la modernización de los municipios riojanos". Así, la delegada del Gobierno ha señalado que estos fondos "se traducen en actuaciones concretas que mejoran La Rioja generando nuevas oportunidades".

Además, Arraiz ha indicado que la actuación, de cerca de 140.000 euros de inversión, "no busca únicamente mejorar la iluminación, sino hacerlo de una manera más eficiente y sostenible, adaptada a las necesidades de un espacio patrimonial como este".

La delegada ha añadido que esta nueva iluminación permitirá "apreciar mejor las obras y elementos histórico-artísticos del monasterio". Las obras se integran en el Componente 14 del Plan de Recuperación, dedicado a la modernización y competitividad del sector turístico, y, en concreto, en la Inversión 1, Submedida 2, correspondiente a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.

MONASTERIO DE LA LUZ

Fundado en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento desde el 2 de marzo de 1943, el Monasterio de Santa María del Salvador, conocido también como el Monasterio de la luz por la singular luminosidad que el alabastro aporta a su ábside, constituye uno de los principales referentes del patrimonio cisterciense en La Rioja que puede ser visitado en horario de mañana y tarde de manera individual o en grupo.

El enclave reúne varios espacios de importante valor patrimonial, como la iglesia gótica del siglo XIII con su retablo renacentista; la sala capitular y la de reliquias; así como un museo con una interesante colección de arte sacro, entre las que sobresalen valiosas tallas de madera como la 'Virgen de la Ayuela', de los siglos XII-XIII, la de 'San Juan Evangelista' y la de 'San Pedro', además de la imagen gótica de 'San Martín de Tours'. Una comunidad de monjas cistercienses habita el Monasterio desde el siglo XII, manteniendo viva la tradición benedictina en pleno siglo XXI.