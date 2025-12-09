Reparado el pavimento del camino de la Algarrada en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El camino de la Algarrada se ha abierto al tráfico esta mañana tras las obras de reparación de su pavimento que se han llevado a cabo la semanas pasada. La empresa Excavaciones Redondo Solozábal S.L. ha sido la encargada de ejecutar estos trabajos por un importe de 46.078,88 euros.

Se ha reparado el pavimento con saneado del firme en el tramo dirección a San Adrián del camino de la Algarrada, mejorando sus condiciones de circulación.