Repsol entrega en la estación de Nalda 1 millón de € al ganador del sorteo por repostar con Waylet: "Me cambia la vida" - ALBERTO RUIZ-EUROPA PRESS

NALDA (LA RIOJA), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Imagínese recibir una llamada y que alguien le diga que acaba de ganar un millón de euros. Una noticia difícil de creer pero, a veces, ocurre. Y si no que se lo digan al logroñés, Sergio García, que esta misma mañana acaba de recoger el cheque de Repsol como ganador del sorteo entre sus clientes que han repostado con Waylet en sus estaciones de servicio este verano.

"Cuando colgué la llamada, volví a llamar a Repsol para preguntar si esto era verdad o si me estaban tomando el pelo". Con estas palabras recuerda García el día que, sin duda alguna, "me cambió la vida".

Repsol lanzó el pasado verano un sorteo de un millón de euros entre los clientes particulares que repostasen combustible en sus más de 3.300 estaciones de servicio distribuidas por todo el país. El repostaje debía ser igual o superior a 30 euros y pagado a través de Waylet, la app de fidelización y pago líder del sector. Solo con ello, ya entraban en el sorteo que se realizó el pasado 8 de septiembre ante notario.

La suerte quiso que la gasolinera de Nalda (N-111, km 37) fuera la afortunada y con ella, el logroñés Sergio García que, como ha indicado, es cliente habitual desde hace muchos años.

Minutos antes de recoger el cheque, García ha explicado que conocía el concurso "pero siempre dices, que esto no le puede tocar a uno".

"Yo suelo repostar aquí desde hace muchos años. Siempre cuando iba a Villoslada a ver a mi novia o para visitar a mi padre que tiene una huerta cercana". Esto es "una alegría increíble".

Además, asegura, "nos ha cambiado la vida. Hace poco que nos casamos y mi mujer ahora está en el paro. Ahora intentaremos digerir la noticia, disfrutar de estos San Mateos con la familia y con los amigos y, después, contactar con alguien que nos asesore para ver qué hacer".

Aún con la emoción en el cuerpo -reconoce- "no me lo puedo creer. No puede ser que simplemente por el hecho de pasar y hacer el trámite que realizas todos los días te toque un millón de euros".

Por todo ello, además, ha agradecido al equipo de Repsol toda su ayuda esta semana para asimilar esta situación. Como indica, "reposto aquí muchos días, no sé cuándo habrá sido el día de la suerte, pero estoy muy contento".

Repsol, a través del eslogan 'Qué bien te sienta un kilito más', puso en marcha esta promoción única en España. El ganador debía ser un usuario registrado y verificado en Waylet en el momento del sorteo.

"VIERNES MUY FESTIVO"

En la entrega de premios -realizada en la propia estación- ha participado también José Barreiro, director ejecutivo de Movilidad de Repsol, quien ha reconocido que hoy es un "viernes muy festivo" y Repsol "demuestra que estas campañas son reales y con un mecanismo muy fácil, utilizar la aplicación para pagar y entrar en un sorteo".

"Con eso puedes optar a este premio y hoy estamos aquí muy contentos para hacer esta entrega".

Además, añade, "me hace especial ilusión entregar este premio en La Rioja, en Nalda y en esta estación que la lleva una familia muy comprometida y de mucha tradición, como Repsol, que tiene muchas estaciones de servicio con nosotros. Además me hace ilusión porque entregamos el premio a Sergio, un vecino de Logroño, cliente habitual, que además justo hacía dos meses que se había casado".

Por su parte, la propietaria de la estación de Servicio, Itziar Muñoa, ha afirmado, muy emocionada, que es una alegría inmensa entregar este premio. "Parecía mentira pero sí, es verdad, y encima aquí en Nalda, para nosotros supone mucho orgullo".

WAYLET

Lanzada en 2017, Waylet es la app de fidelización y pago líder en movilidad en España. En este sentido, en el año 2022 la aplicación de Repsol estuvo durante varias semanas liderando las descargas de apps

en España y en la actualidad cuenta con más de 6,4 millones usuarios registrados. Waylet permite pagar en cualquiera de las estaciones de Repsol y dispone de funcionalidades como repostar sin pasar por caja,

gestionar la recarga del vehículo eléctrico, adquirir servicio de lavados Repsol Klin, pagar desde el móvil sin contacto de forma rápida y segura y abonar el estacionamiento regulado en más de 22 localidades.

Asimismo, más de 4.400 comercios están adheridos a la red de Waylet.

A través de Waylet, Repsol también ha puesto en marcha el programa de Energías Conectadas, iniciado el pasado mes de abril y orientado a que los clientes obtengan ahorros diferenciales gracias a la cartera

de productos energéticos: combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica.

Este programa ofrece descuentos progresivos al contratar la cartera de productos energéticos de Repsol y abonarlos a través de Waylet. Los clientes pueden alcanzar un descuento en forma de saldo en esta aplicación desde los 5 céntimos hasta los 20 céntimos de euro por litro de combustible de forma permanente, y un 100% del importe en las recargas de los vehículos eléctricos en los puntos públicos y estaciones de servicio de la compañía.