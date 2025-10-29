Rescatada una mujer que se ha caído en el 'Barranco del Val' en Leza de Río Leza

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha sido rescatada por Bomberos de Logroño, en colaboración con Guardia Civil, que se ha caído, a las 15,25 horas, en el 'Barranco del Val' en Leza de Río Leza, según ha informado SOS Rioja 112.
Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el
Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de Logroño junto con recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Tras la intervención, Bomberos han informado que han porteado a la herida unos 300 metros hasta la ambulancia, desde donde ha sido evacuada al Hospital San Pedro con una lesión en el tobillo.