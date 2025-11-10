Rescatadas esta noche cuatro personas, dos de ellas menores, desorientadas en Lomos de Orio - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja rescataron en la tarde-noche de ayer a cuatro personas -dos adultos y dos menores- que se habían desorientado mientras realizaban una ruta de senderismo en la zona de Lomos de Orio, término municipal de Villoslada de Cameros.

El grupo se encontraba en una pendiente, desorientado y con miedo a continuar la marcha tras la caída de la noche. La intervención se inició a las 19,05 horas, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió una alerta del SOS Rioja informando de la situación.

De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda y rescate con patrullas de los Puestos de Navarrete y Murillo de Río Leza, junto con efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Ezcaray.

Tras una búsqueda coordinada, los agentes localizaron a las cuatro personas en una zona de difícil acceso. Presentaban síntomas leves de hipotermia y cansancio, por lo que se les proporcionó abrigo y asistencia básica.

A continuación, fueron acompañadas hasta los vehículos oficiales y trasladadas hasta un lugar seguro donde tenían estacionado su coche, desde el que retornaron a su domicilio.

La Guardia Civil subraya la importancia de planificar con antelación las actividades en el medio natural y extremar las precauciones para evitar incidentes de este tipo. Antes de iniciar una ruta de senderismo se recomienda:

Planificar el itinerario y consultar la previsión meteorológica.

Informar siempre a familiares o amigos del recorrido y la hora estimada de regreso.

Evitar abandonar los caminos señalizados o adentrarse en zonas desconocidas.

Ir provistos de ropa y calzado adecuados, linterna o frontal, abrigo, y teléfono con batería cargada.

Llevar suficiente agua y alimentos energéticos, especialmente en travesías largas.

Ante cualquier emergencia en montaña o zona rural, se debe contactar de inmediato con el 062 o a través del 112.