Restablecido el suministro de agua tras la avería que afectaba al entorno de Villamediana

Restablecido el suministro de agua tras una avería que afectaba al entorno de Villamediana

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno ha informado de que se ha restablecido con normalidad el suministro de agua tras la avería que afectaba al entorno de Villamediana de Iregua (La Rioja).

Según han informado, el servicio se restableció la pasada noche y el agua se está suministrando en todas las localidades afectadas.

El corte se produjo tras una avería en el montaje de la infraestructura de cruce del emisario del Iregua promovido por la sociedad estatal ACUAES S.A, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el abastecimiento supramunicipal del Iregua.

Afectó a los municipios de Villamediana, Alberite, Murillo de río Leza.

Los trabajos del cruce se habían programado durante la noche del miércoles al jueves, no obstante, fue durante el llenado de la tubería del abastecimiento supramunicipal del Iregua para reestablecer el servicio cuando la obra ejecutada sufrió la avería.

Los técnicos de ACUAES, sociedad estatal dependiente del Gobierno de España y responsable de la obra, trabajaron en el arreglo del cruce de infraestructuras.

Igualmente, también se desplazaron técnicos del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (CARE) y la empresa que lleva el servicio de abastecimiento supramunicipal para establecer un tramo de tubería provisional que permita el suministro de agua.

Desde el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja se contactó con los ayuntamientos afectados para comunicarles este corte sobrevenido y se estuvo en permanente contacto con los responsables de ACUAES, así como con los de la empresa adjudicataria de los trabajos.

ACUES adjudicó en mayo de 2023 estas obras a la UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA)-IMATHIA CONSTRUCCIÓN, S.L por importe de 13,9 millones de euros. La actuación tiene por objeto recoger los vertidos de los núcleos de la cuenca baja del Iregua -Villamediana, Alberite, Albelda, Nalda y Lardero- y conducirlos hasta la depuradora de Logroño para tratamiento.