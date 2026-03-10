'Retórica E Historia' Analizará La Influencia De Sagasta En La Política, La Economía Y La Sociedad De Su Tiempo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Práxedes Mateo-Sagasta y el Instituto de Estudios Riojanos (IER) celebrarán los días 12 y 13 de marzo la XI Reunión Científica 'Retórica e Historia', un encuentro que analizará las influencias de Sagasta en la política, la economía y la sociedad de su época. La actividad tendrá lugar en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño, en horario de 18 a 21 horas, y contará con la participación de seis especialistas procedentes de distintas universidades.

La reunión científica, que cuenta con la colaboración del Parlamento de La Rioja, la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, abordará diferentes facetas de la figura de Práxedes Mateo-Sagasta tanto desde su dimensión profesional como personal, prestando especial atención a su capacidad oratoria y a los recursos retóricos presentes en sus discursos, como las metáforas o el discurso visual.

El encuentro mantiene su carácter interdisciplinar y está coordinado por profesores de los departamentos de Filologías Hispánica y Clásicas y de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de La Rioja.

Además, forma parte de la actividad académica de los estudiantes del programa de Doctorado en Humanidades a través de la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja (EMYDUR), si bien conserva una clara vocación divulgativa y está abierto al público en general.

SEIS CONFERENCIAS

El programa se desarrollará a lo largo de dos jornadas con seis conferencias. En la sesión del 12 de marzo intervendrán José Antonio Caballero (Universidad de La Rioja), que abordará la influencia de la retórica de Sagasta entre la prensa y el parlamento; Jesús Movellán (Universidad de La Rioja y Universidad de Cantabria), con una ponencia sobre las "familias" políticas de Sagasta; y José Miguel Delgado (Universidad de La Rioja), que analizará la relación entre Sagasta y la masonería.

La jornada del 13 de marzo incluirá las conferencias de José Luis Ollero (IES La Laboral), centrada en las amistades y lealtades políticas de Sagasta; Roberto Rodríguez (Universidad Pontificia Comillas), que tratará la figura del comerciante riojano Domingo Peña Villarejo al servicio del progresismo sagastino; y María Luisa Ruiz Bedia (Universidad de Cantabria), que profundizará en las distintas facetas de Sagasta como ingeniero de caminos.