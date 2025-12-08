Los retos actuales y la creación de redes de colaboración serásn los ejes de las Jornadas de Salud Mental en la UR

Universidad de La Rioja, edificio Quintiliano - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los retos actuales y la creación de redes de colaboración serán el eje de las Jornadas de Salud Mental organizadas por la Cátedra de Salud Mental de la Universidad de La Rioja, que reunirán a profesionales del ámbito, asociaciones y personas con experiencia directa en este ámbito el viernes 12 y 13 de diciembre en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Organizadas por el Departamento de Ciencias de la Educación, a través de Adriana Díez Gómez del Casal y la Cátedra de Salud Mental del Gobierno de La Rioja, está previsto que las jornadas sean inauguradas por la rectora Eva Sanz; la coordinadora de la Cátedra de Salud Mental, Adriana Díez Gómez del Casal; por la consejera de Salud del Gobierno regional María Martín.

Las Jornadas de Salud Mental pretenden impulsar una reflexión profunda sobre los retos actuales en salud mental, así como generar redes de colaboración entre los distintos agentes implicados.

El objetivo es reflexionar sobre la situación actual del sector, compartir experiencias y explorar propuestas innovadoras que promuevan una visión integral y colaborativa de la salud mental.

Durante dos días, las jornadas serán un espacio de encuentro para el estudiantado, profesionales y personal interesado, fomentando el diálogo entre la práctica profesional, las vivencias personales y la investigación académica.

La sesión del viernes 12 se desarrollará en horario de tarde, de (16,30 a 20,30 horas), mientras que la del sábado 13 se desarrollará durante la mañana (9,30 a 14,30 horas). Están dirigidas a profesionales del ámbito de la salud mental, estudiantes universitarios, así como a personas interesadas en el bienestar psicológico y emocional.

La participación en las jornadas requiere inscripción previa en el enlace: https://bit.ly/JornadasSaludMental12_13dic. Se recomienda realizarla con antelación debido al aforo limitado.